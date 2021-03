Všetci proti demisii

SaS a Za ľudí nepochopiteľne legitimizujú Matovičovo naťahovanie času.

24. mar 2021 o 18:31 Peter Schutz

Intervencii prezidentky, aby Matovič demisiou umožnil uzavrieť dohodu o rekonštrukcii vlády, sa okrem osloveného postavili na odpor aj SaS a zaľudia. Inak sa totiž toto javiskové predstavenie čítať nedá.

Nie je jasné, prečo kráčajú v intenciách ministra Naďa, že „jasne sme povedali, že odstúpi premiér po tom, ako sa dohodnú na tom koaliční lídri“.

Ale kdeže. Jasne povedal – osobne premiér! – že odstúpi, ak svoje funkcie zložia Sulík, Kolíková, Šeliga a Cigániková. Tak.

Článok pokračuje pod video reklamou

Namiesto toho, aby sa držali jeho vlastného explicitného vyjadrenia, čím by Matovičovi zúžili priestor kľučkovať a improvizovať, Sulík a Remišová sa, absurdne a nezmyselne, pustili do rokovaní o živote po demisii. To je neuveriteľné, čistá mozgová príhoda.

Namiesto najkratšej cesty, ako Matoviča odstaviť, s ním začali riešiť zloženie a vzťahy v budúcej vláde, čo je klasický účet bez hostinského. Ešte i vtedy, ak Heger je – ako sa zvykne tvrdiť – poskokom svojho šéfa. (A kde je čierne na bielom, že ako premiér takým aj zostane?)