Výber šéfredaktorky: Igor Matovič je zlomený muž

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

25. mar 2021 o 20:58 Beata Balogová

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Igor Matovič je podľa všetkého v týchto hodinách zlomený muž. Chápe, že musí odstúpiť, ale nevie nájsť v sebe silu postaviť sa pred novinárov a kamery. Jeho slabosť predlžuje agóniu vlády, keby som mu mohla radiť, odporučila by som mu odísť z postu premiéra už včera a obsadiť funkciu v parlamente. Z tej by mohol dohliadať na to, či korupcia nepokúša aj súčasných členov vládneho kabinetu. Na stupňujúce sa koaličné napätie nám už neostali prívlastky. Možno slovo: nehorázne.

Najsilnejšie rezonoval odkaz: premiér musí odísť. Odznelo to aj z úst hlavy štátu, ktorá tomu dodala v novodobej histórii Slovenska nevídanú urgenciu. Publicista a autor denníka SME Michal Havran vylial svoju frustráciu do statusu na Facebooku: „Prosím vás, to čo tu robíte? Máme viac ako 9000 mŕtvych, v špitáloch 3500, ukazuje sa, že s očkovaním do leta budeme v počte chránených ľudí medzi poslednými. Nehanbíte sa všetci?“ Túto frustráciu zjavne s ním zdieľa väčšia časť národa.

Napriek tomu, že komentátor denníka SME Peter Tkačenko čitateľom vysvetľoval, že Matovič prišiel s ponukou, ktorá sa nedá prijať, partneri o jeho ponuke nielen rokovali, ale do veľkej miery jej aj vyhoveli. Práve Tkačenkova interpretácia Matovičovej ponuky, ktorá zahŕňala jedno ministerstvo pre Matoviča, najviac zaujala čitateľov nášho denníka.

"Neviem teda, čo pod tým myslí, možno aj ministerstvo mágie by nebolo zlé. My sme proti tomu, aby sa menila koaličná zmluva,“ odpovedal na otázku redaktorky Zuzany Kovačič Hanzelovej o ďalšom pôsobení Matoviča vo vláde šéf SaS Richard Sulík. Ak niekoho zaujíma, kde sú Sulíkove hranice a aký podiel viny si pripisuje, tak v programe Rozhovory ZKH určite nájde odpovede.

Je jasné, že vládu po roku nie je možné hodnotiť mimo kontextu pandémie, lebo práve vírus najzásadnejšie zasiahol do našich životov. Moji kolegovia napriek tomu pripravili prehľad toho, čo ministri Matovičovej vlády za jeden rok stihli a ako sa ukázali. Vyzerá to tak, že niektorí už asi nič viac nestihnú. Aj keď v prípade Márie Kolíkovej a Ivana Korčoka by bolo prospešné pre krajinu, ak by ako ministri pokračovali.

Pochopili sme aj to, že príchod novej garnitúry automaticky neznamená hrubú čiaru za chápaním politiky ako šance pomáhať "našim" ľuďom, prípadne si privyrobiť. Aj keď podozrenie z korupcie v prípade šéfa Slovenskej informačnej služby Pčolinského nie je zatiaľ potvrdené, ďalšie znepokojujúce informácie sa vynárajú. Napríklad, že SIS sa v jeho prípade angažovala až tak, že znepokojila aj prokurátora.

Mária Šofranko nezamestnávala len predstavivosť ľudí na sociálnych sieťach, ale aj mojich kolegov. Podarilo sa nám pripraviť s ňou rozhovor, ktorý najviac charakterizuje pozíciu volebnej líderky v strane s tým, že v ňom vlastne takmer nič nie je.

Márii Šofranko sa venoval aj Michal Havran v kontexte, že v parlamente hlasovala spolu s fašistami za „neonacistickú predstavu o rodine“.

Vrátili sme sa tento týždeň aj k filmu V sieti, ktorý diváka strhne do nočnej mory každého rodiča: zneužívania detí na internete. M sa rozprávala s režisérom Petrom Kerekesom aj o tom, či sa mu podarilo pomáhať obetiam takéhoto násilia hľadať cestu von.

Ďakujem Vám za všetky vaše listy a podnety. Verím, že dovtedy, kým vám budem najbližšie písať, sa vládna kríza vyrieši.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME