Korčok nás vrátil k podstate sporu

Sulík je možno nespratník, ale to nie je podstata tejto krízy.

25. mar 2021 o 16:17 Zuzana Kepplová

Kto sa niekedy pohádal s členom domácnosti, má lepšiu šancu porozumieť aj prebiehajúcej koaličnej kríze. V priebehu hádky sa totiž takmer úplne zvykne zabudnúť na jej spúšťač.

Takto: túto krízu spustil nákup Sputnika. Sme však svedkami hľadania, kde sa to celé začalo drobiť, lebo veď ak by boli vzťahy dobré a pevné, nejaký Sputnik ich nemohol naštrbiť, nie? Nuž, nie.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Obyčajným" sa sústredeným úsilím podarilo preniesť ťažisko konfliktu z onoho letiskového momentu – a najmä zo spôsobu, akým sa Sputnik poza chrbát partnerov domácich aj európskych ku nám dostal – a nastoliť diskusiu, či má Richard Sulík talent rozvrátiť každý spolok, v ktorom nemôže šéfovať.

To je oprávnená starosť, človek aj chce súcitiť, lebo Sulík skutočne vykazoval znaky neprijatia autority premiéra. No v podstate je to iná diskusia.