Vzbúrencom stačí čakať

Matovič napína svaly, ale volieb sa najviac bojí on.

25. mar 2021 o 18:22 Peter Tkačenko

Článok pokračuje pod video reklamou

Je sympatické, že Veronika Remišová sa snaží uťať pochybnosti o pláne stvoriť trojkoalíciu, ale optimizmus kalia neustále snahy o akési rokovanie s Igorom Matovičom. O čom? Načo? Priestor na vyjednávanie sa vytvorí až vo chvíli, keď Matovič podá demisiu.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Za ľudí dala ultimátum do pondelka, inak odíde z koalície Čítajte

Ešte absurdnejšie potom vyznieva, že Remišová chce „pozvánku“ na rokovanie doručiť aj SaS. Richard Sulík pritom jasne povedal, že do demisie nie je o čom. Znelo to tak zrozumiteľne, že by to mohli pochopiť aj ľudia s horším sluchom.

Možno to dokonca počul aj ašpirant OĽaNO na docentúru zo štátneho práva Peter Kremský. Ten sa totiž blysol úvahou, že Matovič vlastne odstúpil už v nedeľu na tlačovke a nemôže podať demisiu, lebo by nastalo bezvládie a anarchia. Takže oni nie sú zlí, len negramotní? To by bola dobrá správa.