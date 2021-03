Prepáčte, že tento cirkus musíte sledovať (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V nedeľu večer mal premiér Matovič tlačovku a povedal, že pozorne načúval koaličným partnerom, a teda prijíma ponuku ministerky spravodlivosti na demisiu. Ktorú ministerka nepredostrela.

A je ochotný nebyť premiérom, ak z neho spravia ministra niečoho. A ak odstúpia aj Sulík a Gröhling. A Šeliga a Bittó-Cigániková. A SaS sa vzdá jedného ministerstva. A vôbec to nevyzeralo ako pomsta.

Namieste tak bola otázka, na aké ministerstvo má premiér Matovič aspoň približnú kvalifikáciu.

Samozrejme, Sulík bol touto zápletkou trochu prekvapený, ale OĽaNO povedalo, že za premiérom stojí a SaS chce povaliť už druhú vládu, a jeden Ňarjaš, čo je poslanec OĽaNO, povedal, že Sulíkové slová stoja za toaletný papier. A Gröhling povedal, že nevie, či ešte v stredu bude ministrom.

Nuž, nebol, ale tým sa to ešte len začalo. Ospravedlňujeme sa.

Dobre bude

Igor Matovič totiž oznámil, že dobre bude, no a to bol rozhodne dôvod na obavy, lebo zatiaľ vždy, keď premiér oznámil, že dobre bude, tak bolo skôr horšie. A Korčok napísal, že asi dobehal, a prestal fungovať parlament a Matovič povedal, že by teda mohol byť vicepremiérom pre boj proti korupcii.

A Budaj povedal, že je to dôkaz pokory, a Korčok podal demisiu, aj Sulík podal demisiu a povedal, že teraz už aj Matovič môže. No a ministrom hospodárstva sa namiesto neho stal minister dopravy Doležal, ktorý už po Krajniakovi bol aj ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny.

A Kollár povedal, že po Pčolinskom by už ďalšieho šéfa SIS nemuseli vyberať oni, a že chce štvorkoalíciu a SaS by nemala prísť o ministerstvo a ak to takto pôjde ďalej, tak vypíše aj predčasné voľby, lenže Naď povedal, že štvorkoalícia možno áno, ale pokojne aj nie a ministerstvo tej SaS zobrať treba.

A Kolíková podala demisiu a Remišová povedala, že Matovič by jej vo vláde neprekážal, a prezidentka povedala, že premiér by už naozaj mal odstúpiť. A hovorilo sa, že aj ostatní by mohli odstúpiť a potom znova nastúpiť, čiže to vyzeralo tak, že všetci akože odstúpia a potom sa všetci akože vrátia, len tak nejak trochu inak, chápete.

Ministri hocičoho

A bolo to zvláštne, lebo to vyzeralo úplne tak, akoby Igorovi Matovičovi išlo o funkciu a o to, aby mu tú funkciu vytvorili – no a kto by to o ňom bol povedal, že? A Gröhling podal demisiu a potom podal demisiu aj Korčok a Remišová povedala, že Sulík s Matovičom by už naozaj mali zahodiť egá.