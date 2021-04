Slovensko je zamorené skratkami, prečo teda nie?

5. apr 2021 o 9:34 Peter Juščák

Autor je spisovateľ, venuje sa výskumu totalít

Len si netreba hneď myslieť, že za všetko môže Matovič. Igor je len jedna strana mince s menom politická nezrelosť. Môžeme chvíľu fabulovať o jej druhej strane aj s rizikom drobných nepresností.

Spomeňme si ako vynaliezavý Igor prišiel so skvelým projektom reklamných novín do domácností a stal sa boháčom. Keby bol ostal pri tom, bol by ostal v učebniciach marketingu ako príklad úspešného manažéra. Lenže postihla ho slovenská nemoc driapať sa až tam, kde nemá tušenia o chode vecí.

Zaiste ho povzbudila skratka k magisterskému titulu, nuž, prečo nie skratkou aj do politiky?

Kde žiješ, človeče? Slovensko je zamorené skratkami, prečo teda nie? Skrátka – skratka: žiadna strana, žiadny program, žiadne štruktúry ani pouličný zber podpisov.

Igor, duchom konzervatívec, si našiel liberála Riša, tušiac, že obaja sú dvomi stranami tej istej mince a nemýlil sa. Skratka sa našla, liberáli sa pomkli a na kandidátke do parlamentu uvoľnili štyri miesta nečitateľným konzervatívcom.