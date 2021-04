Biden chce pritiahnuť aj voličov Trumpa

Ako sa stať prezidentom pracujúcich.

30. mar 2021 o 10:09 Eugen Gindl

Autor je scenárista a publicista

"Ameriku nevybudovali bankári z Wall Street, ale stredná trieda a odbory. Robotníci, urobte všetko pre to, aby váš hlas bolo počuť. Chceme žiť v takom štáte, v ktorom už pracujúcich nebude nikto zastrašovať a vyhrážať sa im. V štáte, kde odbory už nebudú vystavené nepriateľskej propagande."

Tieto vety nevyslovil ani predseda Komunistickej strany USA, ani šéf oceliarskych odborov, ale Joe Biden, úradujúci prezident Spojených štátov.

Po druhej svetovej vojne sa ani jeden prezident Spojených štátov nepostavil tak jasne na stranu pracujúcich. Biden opakovane zdôrazňuje, že jeho hlavnou úlohou je a bude: vrátiť Demokratickej strane voličov z pracujúcich vrstiev - robotníkov a zamestnancov. Vyzýva, aby bojovali za svoje záujmy, uisťuje ich, že môžu počítať s podporou zhora. S jeho podporou.

Neostalo iba pri slovách: Bessemer je malé mestečko v Alabame, ktoré živili najmä bane a huty v okolí. V tomto upadajúcom mestečku postavil koncern Amazon jeden zo svojich distribučných skladov. Šéfovia koncernu si neželali, aby si budúci zamestnanci hneď na začiatku založili odbory. Preto si najali takzvaných "union busters", rozbíjačov.

Firma, ktorá rozbíjačov "dodáva", patrí do impéria rodiny Kochovcov. Miliardárov, ktorí svojho času založili hnutie Tea Party a takisto financovali Trumpove prezidentské kampane. Joe Biden sa však odborárov z Bessemeru zastal. Pretože si zaumienil, že vytvorí spravodlivejší hospodársky systém, čosi ako ľavicový variant Trumpovho sloganu America First.

Koho zradili demokrati?

Clinton sa viac spoliehal na peniaze sponzorov z Wall Street ako na podporu odborov. Obama sa stal miláčikom akademikov a zámožnejších vrstiev najmä vo veľkých mestách. Belosi zo strednej triedy na vidieku mu vyčítali, že si ich úpadok nevšíma. (Slogan: Žijeme horšie ako naši rodičia a starí rodičia!)

Nuž a práve týchto nespokojencov nazvala Hillary Clintonová "úbožiakmi". Tak aj dopadla. Milióny nedobrovoľných poloproletárov odovzdali svoje hlasy miliardárovi Trumpovi. Opäť raz sa stalo, že idolom vegetariánov sa stal bohatý mäsiar.

Joe Biden sa rozhodol inovovať New Deal prezidenta F. D. Roosevelta z 30. rokov minulého storočia. Preto tvrdí, že rozhodujúcou silou v hospodárstve nemôže byť trh, ale štát. V Amerike sa budú zvyšovať mzdy.

Štát do hospodárstva bude investovať bilióny dolárov. Posilnené odbory sa vrátia do hry o sociálny zmier. Pričom Biden tvrdí, že spravodlivejšie prerozdeľovanie je nástroj, ktorý uchráni demokraciu pred deštrukciou populistami.

Myslí to prezident naozaj vážne? Tak sa spýtal jeden z komentátorov New York Times. Veď aj vlády demokratov sa celé roky zaklínali neviditeľnou rukou trhu. A dôvodili, že je to najspravodlivejší nástroj prerozdeľovania čoraz väčšieho bohatstva sveta.