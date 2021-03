Kto sú spolupáchatelia Igora Matoviča

Autor je šéfredaktorom Českého rozhlasu Plus

Bolo by to smutné, ale aj nádejné, keby Igor Matovič odovzdal demisiu prezidentke Zuzane Čaputovej so slávnym Ficovým komentárom: „Pani prezidentka, vy buďte pokojná, ja nikam neodchádzam.“

Smutné preto, že Matovič bol, a vlastne stále je, autentickým popretím mafiánskej éry Roberta Fica a predstaviteľom zmeny, po ktorej väčšina spoločnosti prahla najneskôr od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Za rok sa ocitol v podobnej situácii ako jeho nenávidený predchodca.

Nádejné preto, že expremiér Fico sa mýlil – odišiel a skončil. Lenže Matovič zatiaľ nikam neodchádza, len „v predvečer Veľkého týždňa, ktorý slávime ako symbol utrpenia, obety a odpustenia“ sa rozhodol „urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády.“

Táto noc nebude krátka.

Nielen Matovič je vinný

Povedané slovníkom dnešných epidemických dní – Matovič a spol. boli reakciou imunitného systému krajiny na ficovský vírus. Premiér a jeho ľudia vyhrali voľby výrazne a nová vláda vyzerala, že nákazu rýchlo porazí.

Ale dnes už vieme, že reakcia imunitného systému môže byť veľmi prudká a práve ona, nie vírus sám, organizmu spôsobuje vážne problémy. Niekedy dokonca smrť.

Keď to prevedieme na politiku, uvidíme skľučujúci obraz pacienta. Kríza vládnutia bola prítomná v podstate od vzniku kabinetu a tragicky poznačila zápas s novým typom koronavírusu.

Má svoje reálne príčiny: osobnostné, stranícke i historické.