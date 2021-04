Spojme sa, na ďalšiu pandémiu už musíme byť pripravení

Môžeme vybudovať robustnejšiu architektúru.

Pandémia covidu-19 je najväčšou globálnou výzvou od 40. rokov minulého storočia.

V tom čase, po devastácii dvoch svetových vojen, sa politickí lídri spojili, aby vytvorili multilaterálny systém. Cieľ bol jasný – spojiť krajiny, oslabiť vábenie izolacionizmu a nacionalizmu a vyrovnať sa s výzvami, ktoré sa dajú riešiť len spoločne v duchu solidarity a spolupráce, najmä mierom, prosperitou, zdravím a bezpečnosťou.

Dnes máme rovnakú nádej, že keď spoločne zabojujeme na prekonaní pandémie covidu-19, môžeme vybudovať robustnejšiu medzinárodnú zdravotnícku architektúru, ktorá ochráni budúce generácie.

“ Zaviazali sme sa zabezpečiť všeobecný a spravodlivý prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným vakcínam, liekom a diagnostike. „

V budúcnosti prídu ďalšie pandémie a ďalšie závažné zdravotnícke krízy. Žiadna vláda alebo multilaterálna organizácia nemôžu túto hrozbu vyriešiť sama. Otázka nie je či, ale kedy.

Spoločne sa musíme pripraviť, aby sme lepšie vedeli predpovedať pandémie, aby sme mali účinnú prevenciu proti nim, vedeli sme ich včas odhaliť, účinne na ne reagovať a to v úzkej koordinácii. Pandémia covidu-19 bola tvrdou a bolestivou pripomienkou, že nikto nie je v bezpečí, kým nie sú v bezpečí všetci.

Zaviazali sme sa preto zabezpečiť všeobecný a spravodlivý prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným vakcínam, liekom a diagnostike pre túto aj pre budúce pandémie.

Imunizácia je globálnym verejným dobrom a budeme musieť byť schopní čo najskôr vyvinúť, vyrobiť a nasadiť vakcíny.

Z tohto dôvodu bol zriadený nástoj Access to covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) s cieľom presadzovať rovnaký prístup k testom, liečbe a vakcínam a podporovať systémy zdravotnej starostlivosti po celom svete. Program ACT-A už dosiahol viacero výsledkov, ale úplne spravodlivý prístup ešte nie. Pre podporu globálnej dostupnosti môžeme urobiť ešte viac.

Preto veríme, že národy by mali spolupracovať na príprave novej medzinárodnej zmluvy o pripravenosti a reakcii na pandémiu. Takýto obnovený kolektívny záväzok by bol míľnikom v úsilí o zvýšenie pandemickej pripravenosti na najvyššej politickej úrovni.

Jej základom by mal byť štatút Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá by k podpore zásady zdravia pre všetkých pritiahla ďalšie príslušné organizácie, kľúčové pre toto úsilie.

Existujúce globálne zdravotné nástroje, najmä medzinárodné zdravotné predpisy, by podporili takúto zmluvu, ktorá by zabezpečila pevný a preverený základ, na ktorom môžeme stavať a zlepšovať sa.

Hlavným cieľom tejto zmluvy by bolo zaviesť prístup, ktorý by do krokov zapájal všetky vládne aj spoločenské zložky, posilnil by národné, regionálne a globálne kapacity a odolnosť proti budúcim pandémiám.

To zahŕňa výrazné posilnenie medzinárodnej spolupráce s cieľom zlepšiť napríklad výstražné systémy, zdieľanie údajov, výskum a miestnu, regionálnu a globálnu výrobu a distribúciu nástrojov zdravotníctva a verejného zdravia, ako sú vakcíny, lieky, diagnostika a osobné ochranné prostriedky.

Zahŕňalo by to tiež uznanie prístupu „jedného zdravia“, ktorý spája zdravie ľudí, zvierat a našej planéty. A takáto zmluva by mala viesť k väčšej vzájomnej a zdieľanej zodpovednosti, transparentnosti a spolupráci v rámci medzinárodného systému a jeho pravidiel a noriem.

Aby sme to dosiahli, budeme spolupracovať s hlavami štátov a vládami na celom svete a so všetkými zainteresovanými stranami vrátane občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Sme presvedčení, že ako vedúci predstavitelia národov a medzinárodných inštitúcií máme zodpovednosť zabezpečiť, aby sa svet poučil z pandémie covidu-19.

V čase, keď covid-19 odhalil naše slabosti a rozpory, musíme využiť túto príležitosť a spojiť sa ako globálne spoločenstvo pre mierovú spoluprácu, ktorá presahuje túto krízu. Budovanie našich kapacít a systémov na to bude vyžadovať čas a bude si žiadať trvalé politické, finančné a spoločenské záväzky po mnoho rokov.

Naša solidarita pri zabezpečovaní lepšej pripravenosti sveta bude naším dedičstvom, ktoré chráni budúce generácie a minimalizuje dosah budúcich pandémií na naše ekonomiky a spoločnosti.

Pripravenosť na pandémiu si vyžaduje globálne líderstvo pre spoločný systém zdravotníctva vhodný pre toto tisícročie. Aby sa záväzok stal skutočnosťou, musí nás viesť solidarita, spravodlivosť, transparentnosť, inkluzívnosť a rovnosť.

