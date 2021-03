Verejné poníženie seba samého s obrazom lúzra sa ozaj neočakávalo

Dier v obraze je priveľa.

30. mar 2021 o 21:51 Peter Schutz

Článok pokračuje pod video reklamou

PR „projektu demisia“ by rado urobilo z Matoviča štátnika (svätca), dier v obraze je však priveľa. Čisto racionálne inú voľbu než pustiť do kresla Hegera – či už výmenou s ním, alebo inak – náš čoskoro bývalý premiér ani nemal.

Súvisiaci článok Prezidentka prijala demisiu Matoviča, Heger priniesol mená členov vlády (minúta po minúte) Čítajte

Ak jediná polemika znie, či pokusu o menšinovú vládu by lepšie sedel výraz vabank alebo kamikadze, tak demisia nemôže mať štátnický rozmer ešte ani vtedy, ak verejné poníženie seba samého s obrazom lúzra sa od neho ozaj neočakávalo. Štátnické by bolo, keby z dvoch alternatív vzal menej výhodnú pre seba a viac výhodnú pre spoločenstvo. Takto však vec nestála.

Všetky iné voľby by boli iracionálne, keďže s určitou perspektívou strednodobého prežitia by nesmierne hazardoval s volebným výsledkom, aký on ani OĽaNO ako také už nikdy nezopakujú.

Chvála, že prehltol emócie, Matovičovi náleží oprávnene. Pod štátnickým gestom sa však rozumie viac než pragmatické rozhodnutie, i keď od tejto konkrétnej osoby prekvapujúce (senzačné). Možno nabudúce.