Žiadosti klimatického národa

Rozmýšľanie o politike v generáciách dáva zmysel aj zdanlivému neúspechu iniciatívy Klíma ťa potrebuje.

31. mar 2021 o 15:52 Zuzana Kepplová

Hlasy nespokojných aktivistov z iniciatívy Klíma ťa potrebuje nás nútia premýšľať, kto príde po Matovičovi.

Odbavme najprv spravodajskú rovinu veci: poslanci vzali na vedomie petíciu so 120-tisíc podpismi, no neprihlásili sa k jej požiadavkám vrátane vyhlásenia klimatickej núdze. Čo je termín nášmu právu neznámy, no keď sa rozmení na drobné, ide o konkrétne záväzky ako znižovanie emisií razantnejším tempom, než to od nás chce Parížska klimatická dohoda.

Téma nepredstavuje ideovú brázdu medzi establišmentom a občianskym hnutím, keďže k cieľom iniciatívy sa hlásili napríklad poslankyňa Marcinková (Za ľudí) či minister ŽP Budaj (OĽaNO) a, samozrejme, zelený výsadok v europarlamente.