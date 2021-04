Výber šéfredaktorky: Kedy prejsť Matoviča mlčaním

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

1. apr 2021 o 20:05 Beata Balogová

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Igor Matovič už nie je premiérom. Odchádzal bez tajných znakov a bez povestného Ficovho „ja nikde neodchádzam“. Ale aj keby to pošepol prezidentke, mal by v podstate pravdu, lebo v novej vláde bude sedieť na stoličke, o ktorú mal záujem Richard Sulík.

Prezidentka Zuzana Čaputová hovorí, že ak by odmietla vymenovať Matoviča za ministra financií, celá koaličná dohoda by sa zrútila, lebo by nepodal demisiu. To považovala za neprípustné.

S prezidentkou som sa vo veľkom rozhovore pre denník SME rozprávala aj o tom, ako sa rozhodovala, kedy reagovať na Igora Matoviča a kedy prejsť niektoré jeho vyjadrenia mlčaním. Prezidentka hovorí aj o tom, že jej bolo úprimne ľudsky ľúto napätia, ktoré medzi ňou a premiérom panovalo. Zaujímalo ma aj to, ako vnímala, keď musela rad za radom prijímať demisie aj najlepšie hodnotených ministrov, a či si myslí, že Igor Matovič môže zmeniť svoj komunikačný štýl.

Na Igora Matoviča sa pýtala nového premiéra Eduarda Hegera aj moja kolegyňa Zuzana Kovačič Hanzelová. „Sme pestrá koalícia. Ja úprimne neočakávam, že týmto vymenovaním niekto šibol čarovným prútikom a všetci sa uvedomia a odhodia všetko svoje správanie, dlhoročné návyky a spôsoby,“ hovorí Heger s tým, že chce byť realista. Bude v podobnej situácii voči Matovičovi, ako bol Peter Pellegrini voči Robertovi Ficovi? Odpoveď nájdete vo videu.

V obchodoch sa hromadia čokoládové zajačiky, kuriatka a vajíčka. Deti sa im potešia, ale väčšine ľudí pripomínajú, že neprídu žiadni hostia. Ani najkonzervatívnejší strážcovia folkových tradícií sa nebudú môcť promenádovať po dedine a oblievať namosúrené dievčatá. Tí, čo nechcú porušovať pravidlá a riskovať, že nakazia starých rodičov, ostanú doma. Napriek tomu sa vynárajú otázky, že kde sú tie hranice. Môžem sa stretnúť s kamarátmi v prírode na Veľkú noc? A čo pred kostolom? Naozaj nemôžem navštíviť rodinu, keďže som ich nevidela vyše troch mesiacov? Na niektoré z vašich otázok sme pre vás pripravili odpovede.

Vo vyhlásení Petra Pellegriniho, že „vládna kríza je nechutné divadlo“, komentátor Peter Schutz nachádza akési „skryté a neodbytné čaro“, ktoré ho privádza k nie až tak prekvapivému záveru: bývalý spolupútnik Roberta Fica mohol radšej mlčať. Keďže podľa Schutza „ešte aj za tie hádky a urážky sú plne zodpovední Fico a Pellegrini“. V čom spočíva ich zodpovednosť? Odpoveď nájdete v komentári.

Najťažšie témy sú tie, ktoré otvárajú bolestivé spomienky. Niekedy však umožnia hojenie aj takých rán, o ktorých zatiaľ nevieme. Keď píšeme o zneužívaní detí, záleží na každej formulácii, aby sme nespôsobovali ďalšie ujmy. Kolegyňa Michaela Žureková pozbierala prípady, ktoré sa mohli udiať aj v susednom byte na vašom poschodí. Alebo na dedine, kde chodí vaše dieťa na prázdniny. Pre mňa bolo najhoršie poznanie, že tí, čo mali chrániť tieto deti, im neverili.

Ľudí vždy zaujímalo, kto je Petr Kellner a ako sa stal najbohatším mužom Českej republiky. Jeho tragická smrť po páde vrtuľníka na Aljaške záujem čitateľov o jeho príbeh znásobila. Nielen preto, že smrť predáva správy a že čitateľov zaujímalo, čo je heliskiing, ale aj preto, že pomerne nedávno kúpil spoločnosť CME, ktorej patrí aj Markíza. Kolega Jozef Tvardzík pripravil pre vás profil Kellnera a vysvetľuje jeho cestu do veľkého biznisu.

Úprimne vám želám, aby ste aj v izolácii prežili pokojné sviatky a tešili sa z vašich blízkych, aj z tých, ktorí sú pre pandémiu fyzicky ďaleko.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME