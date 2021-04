Hriechov za vagón, načim sa vyspovedať

Bol som mimo. Bál som sa návratu skutočnej škodnej.

2. apr 2021 o 10:02 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Veľká noc, načim sa vyspovedať. Hriechov za vagón, do toho všelijaké zlozvyky, nie a nie sa striasť zimnej liene.

Už dlhšiu dobu navyše trpím pocitom menejcennosti, pretože som nedokázal správne vyhodnotiť zlyhanie víťaza volieb. Hlupák, celý čas som si myslel, že síce vládne kostrbato a zbytočne pri tom tára, ale mandát dostal na štyri roky a pokiaľ sa nespráva vyložene zločinne, nikto nemá právo mu naň siahať.

Pravidlá demokracie, hovoril som si. Preto som aj všetky tie invektívy, výzvy na odchod a petície bral ako štekanie psov. Musím sa priznať, že zločincov, ktorým tečie do topánok a ktorí mali všetky dôvody povaliť vládu, som chápal oveľa viac ako zhnusenie intelektuálnej elity.

Sulíka som nechápal vôbec.

Bol som mimo a to až tak, že mi ani séria odhalených plagiátov hneď na začiatku nepripadala ako dostatočne dobrý dôvod na to, aby to dotyční zabalili. Bál som sa návratu skutočnej škodnej. Títo tu boli prinajhoršom smiešni.