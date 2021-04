„Spolu to prehráme.“ ODS mieri k ďalšej porážke (český zápisník)

Súperom bývalého giganta českej politiky už nie je Babišovo ANO, ale Piráti.

2. apr 2021 o 15:35 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom českého spravodajského webu Seznam Zprávy



Ešte pred rokom o sebe predseda ODS Petr Fiala sebavedome hovoril ako o budúcom premiérovi, ktorý v Strakovej akadémii vystrieda Andreja Babiša.

Dnes, pol roka pred voľbami do Poslaneckej snemovne, to síce ešte občas z povinnosti zmieni, lenže zrejme tomu neverí ani on sám – a s ním ani väčšina spolustraníkov.

Naplnenie najhorších očakávaní

ODS vytvorila predvolebnú koalíciu s ľudovcami a TOP 09, nazvanú Spolu, a doterajšie výsledky zatiaľ prekonávajú všetky očakávania. Tie najhoršie očakávania.

Ešte na konci minulého roka mala ODS v prieskumoch približne dvanásť percent a ľudovci s TOP 09 každý zhruba po piatich. Podľa dát z tohto týždňa, ktoré potvrdili aj predchádzajúce prieskumy, sa koalícia Spolu motá okolo sedemnástich percent a nedokáže sa odraziť nahor.

Na rozdiel od druhej antibabišovskej aliancie Pirátov a STAN, ktorí už niekoľký ráz v prieskumoch porážajú ANO. Mieria stabilne k tridsiatim percentám, občas sa dostanú aj cez ne a na začiatku apríla 2021 sa tak stávajú najväčším favoritom volieb.