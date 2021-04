Odmietame odborný diskurz postavený na predsudkoch a na politickej agende

Naozaj máme na odbornej pôde zvažovať návrat diskriminačných praktík?

4. apr 2021 o 11:53

V polovici marca 44 poslankýň a poslancov, takmer každý tretí z parlamentu, zdvihlo ruku za návrh zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom návrhu bolo obmedziť práva transrodových ľudí žiť v súlade so svojou skutočnou identitou a vziať status rodín LGBTQI+ ľuďom, ktorí spoločne vychovávajú deti.

Vo verejnom priestore sme si potom vypočuli, ako premýšľajú o osudoch ľudí, ktoré chceli týmto zákonom zmeniť. Niektorí z nich si len povzdychli: „Čo s nimi… ťažko povedať.“ Iní povedali, že „Je to veľmi citlivá téma“ a viacerí si myslia, že je o tom „potrebné viesť odbornú diskusiu“.

Vyjadrenia formálnych autorít, politikov a političiek, majú vo verejnom priestore veľkú váhu. Ľudia ich vnímajú, citujú, šíria ďalej sociálnymi sieťami, diskutujú o nich a často ich preberajú ako pravdivé či správne.

Teraz, tridsať rokov po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila z medzinárodnej klasifikácie chorôb homosexualitu, a dva roky potom, čo vyradila transrodovosť, sme svedkami toho, ako sa zo strany niektorých z nich reprodukujú nepodložené tvrdenia, predsudky, či dokonca dehonestujúce a ponižujúce vyjadrenia voči LGBTQI+ ľuďom a ich rodinám.

A následne sme svedkami nenávistných diskusií, diskriminácie a odsudzovania.

Poslankyňa a psychologička PhDr. Katarína Hatráková v rozhovore pre portál Aktuality.sk dokonca v kontexte LGBTQI+ rodín (k otázke moderátora o paralele s tzv. židovským kódexom z roku 1941) pripúšťa, že hoci by napríklad proti zväzkom Rómov a Slovákov „zajtra“ nehlasovala, pokojne by išla na odbornú konferenciu o tejto otázke.

Máme jej slová chápať tak, že je podľa nej v 21. storočí potrebné otvárať diskusiu o tom, či sú rasovo alebo etnicky zmiešané vzťahy v poriadku? Naozaj máme vôbec na odbornej pôde zvažovať návrat diskriminačných praktík voči rasám, rodu či pohlaviu, ktoré už dávno nielen Slovensko, ale aj všetky demokratické štáty postavili mimo zákona?

S tým sa ako odborníčky a odborníci z pomáhajúcich profesií nevieme a nemôžeme stotožniť.

Političky a politici, ktoré a ktorí zneužívajú svoje profesionálne pozadie a oháňajú sa tým, že „dnes je tých štúdií milión“, verejnosti podsúvajú, že LGBTQI+ ľudia a ich rodiny sú hrozbou pre spoločnosť.

Pokúsili sa vytvoriť obraz, že LGBTQI+ osoby sú „iné“ v negatívnom smere – k svojim deťom sa správajú rizikovým, dokonca devastačným spôsobom. Spochybňujú dlhoročné odborné výskumy v tejto oblasti, ako aj vlastnú a vypovedanú skúsenosť generácií transrodových ľudí.

Na základe výhradne subjektívneho úsudku, ale aj rigidných predsudkov a nedostatku odborných znalostí vytvárajú premisu, že jedna časť občianok a občanov Slovenskej republiky nemá nárok na rovnaké práva ako väčšinová populácia. Systematicky a bez zábran tým posilňujú ich menejcenné postavenie v spoločnosti, v ktorej by ich intimita a ich vzťahy boli kontrolované, skúmané a posudzované štátom.

Takýto vážny zásah do ľudských práv my so všetkou svojou expertnou skúsenosťou považujeme za neprípustný.

Naše profesie sa nazývajú pomáhajúcimi. Sme s ľuďmi vtedy, keď sa ocitnú v ťažkých situáciách, vchádzame do ich súkromia. Sprevádzame ich obdobiami, v ktorých zápasia s bezmocnosťou či strachom, hľadajú cestu von z neľahkých situácií. Naším poslaním je pomôcť im mobilizovať vnútorné zdroje a nájsť spôsoby, ktoré povedú k úľave a zlepšeniu ich životov.

Pomáhame im vytvárať siete, v ktorých nájdu podporu, aby našli východisko. Spoločne s nimi sme svedkami situácií, na riešenia ktorých štát zabudol alebo ich vo svojej legislatíve vôbec nerieši.

Vo svojej práci si neustále uvedomujeme svoju zodpovednosť. Vieme, že sa musíme riadiť nielen našimi postojmi a intímnou životnou filozofiou, ale aj to, že sme povinné a povinní dodržiavať základné etické štandardy rámcované kódexmi a zákonmi. Preto si neustále nastavujeme zrkadlo s jediným cieľom – aby sme prostredníctvom svojich predsudkov neublížili tým, ktorí sú zraniteľní.

My, odborníčky a odborníci, ktoré a ktorí sme pod touto reakciou na výroky poslancov a poslankýň podpísaní, odmietame morálny relativizmus voči LGBTQI+ ľuďom, ktorý zaznel z ich úst a najmä z hlasovania. Odmietame posúvanie odborného diskurzu z roviny vedeckého skúmania, z diskusie, ako zlepšiť život sexuálnych a rodových menšín, do roviny legitimizácie obmedzovania ich ľudských práv a stigmatizácie. Odmietame odborný diskurz postavený na predsudkoch a na politickej agende.

Píšeme túto reakciu a premýšľame, ako musí byť ľuďom, ktorí boli poslancami a poslankyňami Národnej rady Slovenskej republiky označkovaní, vyhlásení za občanov a občianky druhej kategórie, aké zraňujúce sú pre nich vyjadrenia istej časti poslankýň a poslancov, ako ťažko sa im žije s pocitom, že ich práva, a práva ich detí môžu byť v (blízkej) budúcnosti obmedzené zákonmi.

Medzi nimi sú nielen naši „klienti a klientky“. Sú to naši priatelia, naši susedia a susedy a, áno, aj niektorí z nás.

Chceme odkázať všetkým LGBTQI+ ľuďom, ale aj poslancom a poslankyniam, že nebudeme mlčať. Nebudeme sa len ticho prizerať ich snahe o návrat metód, ktoré veda už dávno odmietla. Nebudeme sa prizerať snahám o reštrikciu práv identity, intimity, vzťahov, rodín a bezpečného prostredia sexuálnych a rodových menšín.

Sme „v tom“ spoločne s nimi. Zásah do ich práv vnímame ako ohrozenie aj nás všetkých.

Naše podpisy vyjadrujú naše presvedčenie, súlad s hodnotami, o ktorých hovoríme v texte vyššie - a budú smerovať tak do verejného priestoru, ako aj k poslankyniam a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako predstaviteľom moci. Tej moci, ktorá naše životy môže na dlhý čas ovplyvniť.

Mgr. Paula Jojárt, psychologička

Mgr. Ivana Klimentová, PhD., sociálna poradkyňa

Mgr. Nikoleta Kuglerová, sociálna a pracovná psychologička

Mgr. Daša Malíková, PhD., terapeutka

PhDr. Ida Želinská, sociálna poradkyňa

Mgr. Viera Hincová, psychologička a lektorka

Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a principálka Divadla bez domova

Mgr. Alena Martonová, vychovávateľka

Mgr. Lucia Petričková, poradenská psychologička

Beáta Farkašová, opatrovateľka

Mgr. Dobromila Balogová, pedagogička

Mgr. Barbora Burajová, právnička

Mgr. Janette Knoteková, historička, hl. koordinatorka Jeden Rodič, n. o.

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., psychologička, psychoterapeutka, lektorka

JUDr. Emília Sibiková, právnička

Peter Humay, učiteľ, mentor

Mgr. Katarína Kárászová, psychologička

Mgr. Veronika Melicherova, psychologička

JUDr. Katarína Dolnákova, právnička

Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD., sociálna pracovníčka

Mgr. Lucia Pajszerová, liečebná pedagogička

Mgr. Petronela Blahovcová, sociálna poradkyňa

Rita Švihranova, psychologička

Mgr. Oleg Šuk, psychológ

Mgr. Janka Debrecéniová, MJUr, PhD., právnička

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., psychologička

Mgr. Daniela Strýčková, PhD., sociálna pracovníčka, koordinátorka

Mgr. Hana Bednaříková, psychologička

Mgr. Hana Vojtová, psychologička, psychoterapeutka

PhDr. Karin Štrofová, sociálna pracovníčka a koordinátorka

PhDr. Kristina Kačaljaková, psychologička

PhDr. Tatiana Brnova PhD., krízová poradkyňa, lektorka

Ing. Jarmila Klobušníková, učiteľka

Mgr. Jana Solárová, psychologička

Mgr. Miroslav Zahumenský, klinický psychológ

Mgr.Roland Cagáň, psychológ

Matúš Bakyta, psychológ

Mgr. Hana Ševčíková, psychologička

Matúš Kanis, advokát

Bc. Nikola Fejková, sociálna pracovníčka, poradkyňa

Mgr. Petra Brandoburová, PhD., klinická psychologička

Mgr. Mária Jaššová, psychologička

Mgr. Karolína Krutá, psychologička

Mgr. Hana Kiáts, psychosociálna pracovníčka

Mgr. Katarína Zjavková, sociálna pracovníčka

PhDr. Iveta Šefarová, PhD., psychologička

Mgr. Veronika Hartsfield, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Jana Vyskocil, psychologička

Mudr. Monika Poslušná, psychiatrička

Veronika Kolejáková, psychologička

Mgr. Adriana Mesochoritisovã, politologička

Mgr. Andrea Sajenková, psychologička

Mgr Andrea Vanyová, psychologička, psychoterapeutka

Katarína Debnárová, právnička

Mgr. Beáta Piliarová, psychologička

PhDr. Jolana Kusá, manželská a rodinná poradkyňa

Mgr. Miriama Bírešová, klinická psychologička

Mgr. Vlasta Piecková Beňová, sociálna pracovníčka

Mgr. Inès Bernadette Limberg, študentka psychológie

Mgr. Petra Páneková, klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Hradilekovå, PhD., psychologička

Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD, vysokoškolská pedagogička

Mgr. Adriana Juraskova, sociálna pracovníčka a terapeutka

JUDr. Jaroslava Farkasova, právnička

Mgr. Jana Šléšková, psychologička

Mgr. Juraj Végh, kouč

MUDr. Juraj Ružek, vedúci lekár novorodeneckého odd. FNsP Skalica

Mgr. Barbora Hreusová, psychologička

Mgr. Katarína Štukovská, psychologička

Mgr. Zuzana Palenčárová, klinická psychologička a psychoterapeutka

Mgr. Peter Švatarák, učiteľ

Mgr. Lívia Beňová, sociálna pracovníčka

Mgr. Mária Tömösváryová, pedagogička

Ing. Ján Novosad, kouč

Mgr. Soňa Pekarovičová, špeciálna pedagogička

Martina Rundes, učiteľka, sociálna pedagogička

PhDr. Jaromíra Jánošková, klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka a súdna znalkyňa

Katarína Makara, content creatorka, koučka

Silvia Bartosova, sociálna pracovníčka

Barbora Holubová, PhD., sociologička - výskumníčka v oblasti rodových nerovností

Mgr. Dagmar Sedileková, učiteľka

Mgr. Daniela Pikulová, psychologička

PhDr. Jozef Javorský, psychológ

Mgr. Dagmara Jurikovičová, koučka, poradkyňa

Mgr.Jana Messerschmidtová, psychologička

Kristína Boydová, terénna sociálna pracovníčka

Mgr. Norbert Uhnák, klinický psychológ a psychoterapeut

Hana Kolibiarova, MSW, sociálna pracovníčka

Mgr. Lenka Šurinová, psychologička

Mgr. Lenka Uherova, psychologička

MUDr. Zuzana Matzova PhD., detská psychiatrička a psychoterapeutka

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D., výzkumný pracovník v oblasti lidské sexuality

Mgr. Gabriela Pokorná, psychologička

PhDr. Michal Kotian, psychológ

Mgr. Katarína Trošoková, psychologička

PhDr Mária Mattovič Straková, MPH, riaditeľka Ružinovského domova seniorov, sestra s pokročilou praxou, odborník na riadenie verejného zdravotníctva, manažér kvality v sociálnych službách

Barbora Hrdličková, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr.Slávka Takáčová, psychologička, psychoterapeutka

Michaela Bubelíniová, PhD., koučka, mentorka, lektorka

Mgr. Alexandra Trošoková, psychologička

Mgr. Lenka Marenčíková, psychologička

Mgr. Mária Fraňová, poradenská psychologička

Mgr. Mária Borovská, učiteľka, predtým aj výchovná poradkyňa

JUDr. Natália Stahovcová, advokátka

Mgr. Michaela Svečulová, psychologička

Mgr. Karola Martáková, psychologička

Mgr. Danica Thanki, opatrovatelka postihnuteho dietata, vzdelanim psychologicka

Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, facilitátorka, školská poradkyňa, doktorantka v odbore psychológia

Mgr. Zuzana Neupauer, PhD., psychologička, terapeutka

Mgr.Ivana Senková, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Karolína Hlobilová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Gabriela Bačová, psychologička

Zuzana Tordova, sociálna pracovníčka

Mgr. Eliška Kostelníková, psychologička

Mgr. Daniela Hudecová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sociálny pedagóg

Mgr. Kristína Kotrčová, klinická psychologička a psychoterapeutka

PhDr. Hana Smitková, PhD., psychologička

Mgr. Maria Andrasiova, PhD., psychologička

Mgr. Radovan Kyrinovič, psychológ, výchovný poradca

Mgr. Klaudia Trojanová, klinická psychologička

Mgr. Alexandra Dzureková, liečebná pedagogička

PhDr. Jiŕina Kántorová, psychologička - špeciálna pedagogička

Mgr. Petronela Brown, psychologička

MUDr. Mária Habarová, mediátorka

Mgr.Simona Priesolová, psychologička

Dagmar Kusá, PhD., vysokoškolská pedagogička

Glynis Hull-Rochelle, terapeutka, Montessori pedagozka

Mgr. Miroslava Žilinská, psychologička

Mgr. Ľudmila Smoroňová, psychologička

Mgr. Natália Kalužná, klinická psychologička

MUDr. Veronika Brezová, lekárka

Bc. Radovan Gofjar, učiteľ

Mgr. Stanislav Fila, psychológ

JUDr. Lucia Plaváková, PhD., advokátka

Mgr. Peter Kolarčik, PhD., psychológ, vedecký pracovník

MUDr.Ľubica Ondrisová, psychiatrička

JUDr. Dávid Lenčéš, právnik

Sandra Pazman Tordova, šéfredaktorka, sociálna pracovníčka

Mgr. Jitka Gunišová, psychologička

Mgr. Jitka Gunišová, špeciálna pedagogička, detská terapeutka

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, lekár

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, sociologička

Ing. Mgr. Andrej Kuruc, psychológ

MUDr. Katarína Gáfriková, lekárka

doc. Marek Káčer, PhD., právnik

Marianna Vlašičová, opatrovateľka

Mgr. Veronika Kolejáková, psychologička

Mgr. Anna Pittnerová, psychologička

PhDr. Viera Žúborová, Ph.D., politologička, executive director

PhDr. Dušan Ondrušek, psychológ

Mgr. Dávid Šingovský, marketingový špecialista, absolvent sociálnej práce

MUDr. Denisa Marcisova, lekárka

PhDr. Stanislava Segečová, klinická psychologička, psychoterapeutka a súdna znalkyňa

Mgr. Vanessa Chovancová, školská špeciálna pedagogička

MUDr. Vanda Lukáčová, psychiatrička

Otto Huneny, psychológ

Mirjam Valkovičová, učiteľka na dôchodku

Bc. Michal Beneš, student 5. ročníku psychologie

Mgr. Katarina Mikulova, matka

Mgr. Katarína Lesayová, psychologička

Mgr. Karin Belovičová, sociálna antropologička

Mgr. Ondrej Maťko, psychológ

doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., vysokoškolský pedagóg

Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička

Maria Tiňová, ClinPsyD, psychologička

Mgr. Mária Miličevičová, psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Michaela Vargová, PhD., učiteľka, riaditeľka materskej školy

MUDr. Miloš Sedláček, psychiater

Mgr. Barbara Bohony, Phd., psychologička

Mgr.Art Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie

Mgr. Petra Dzúriková, psychologička

Maťa Lichnerová, psychologička

Mgr. Stanislava Knut, sociálna andragogička, Liga za duševné zdravie SR

Ing. Mgr. Eva Kozelnická, psychologička

Mgr. Radoslav Blaho, PhD., psychológ, pedagóg

MUDr.Petra Fuchsová, lekárka

Mgr. Mária Víteková, sociálna pracovníčka, poradkyňa

PhDr. Zdenka Kubišová, klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka

Bc. Petra Bíliková, sociálna pracovníčka

Ing. PhDr. Peter Daubner, politológ, filozof, štátny radca

Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., právnička

Mgr. Kristína Mózešová, PhD., sociálna pracovníčka

Mgr. Daniela Kevélyová, sociálna pracovníčka

Alena Madlena Rjabininová, psychoterapeutka

Mgr. et Mgr. Jana Olexová, psychologička

Simona Barátová, študentka psychológie

PhDr.Petra Melikantová, PhD., sociálna pracovníčka

Mgr. Andrea Tóthová, učiteľka

Mgr. Marcela Mironov, psychologička

Mgr. Renáta Mátejová, špeciálna pedagogička

Hana Fábry, ľudskoprávna aktivistka a publicistka

Zuzana Mrvová, vysokoškolská pedagogička

Martina Bollová, občianska aktivistka, koučka

Mgr. Natália Kačániová, sociálna pracovníčka

Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD., psychologička

Kristina Kironska, výskumníčka

Ing. Zuzana Krišková, PhD., aktivistka

Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD., výskumná pracovníčka

MUDr. Miroslava Ďuricová, lekárka psychiatrického oddelenia

Mgr. Kristína Blažeková, psychologička

MUDr. Mária Matisová, psychiater

Mgr. Marián Kráľovič, poradca

MUDr. Barbora Vašečková, PhD., psychiatrička

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička

Milada Bohovicová, Mgr., sociálna pracovníčka

Bc. Zuzana Labancová, študent psychológie

MUDr. Peter Breier, psychiater

Mgr. Petra Andelová, psychologička

Monika Chvalníková (Ing. Mgr.), sociálna pracovníčka

PhDr. Mária Kvasnickova

Mgr. Tatiana Klepová, psychologička

Mária Krýslová PhDr., psychologička, psychoterapeutka

Ivana Repová, učiteľka a študentka psychológie

Katarína Cagáňová, učiteľka

Mgr. Mária Berdisová, pedagogička

Kristína Kramarič, supervízorka

PaedDr. Vladimíra Ďurčová, špeciálna pedagogička

Mgr. Katarína Šubová, sprievodkyňa detí v detskom lesnom klube

MUDr. Vanda Valkučáková, psychiatrička

Mgr. Lukáš Bomba, PhD., sociológ

Mgr.Monika Reitšpís, psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Zuzana Kalaninová, psychologička

MUDr. Gabriela Bezáková, lekárka

Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka

MUDr. Martin Vatrál, detský psychiater

Mgr. Xenia Poslon, doktorandka v odbore psychológia

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD., pracovníčka s mládežou

PhDr. Elena Ondrušková, PhD., psychologička

Mgr. Katarína Gruszczyk, psychologička

Mgr. Beatrix Slobodová, psychologička

Mgr. Bc. Stanislava Kováčová, školská psychologička

PaedDr. Martina Kabátová, PhD., zátupkyňa výrobcu zdavotníckeho materiálu

Mgr. Dušan Gábor, psychológ

Mgr. Patrik Dilong, sociálny pracovník

Mgr. Jana Jarabicová, psychologička

PHDr.Ingrid Červeňanova, poradenská terapeutka, andragogička

Pavol Kardoš, psychóg

Bc. Markéta Fialová, studentka psychologie a genderových studií na UK

PhDr.Nadežda Feketeová, psychologička, psychoterapeutka

Alena Dudova, sociálna pracovníčka

MUDr. Jana Kollerová, lekárka

MUDr. Peter Gábriš, psychiater, súdny znalec

MUDr. Miloš Sedláček, psychiater

MUDr. Klára Dzúriková, lekárka

Mgr. Petra Šteinecker, liečebná pedagogička

MUDr. Ivana Fusekova, detská psychiatrička

Soňa Slobodníková, analytička zdravotníckych politík

Juraj Marušiak, PhD., politológ

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka

Mgr. Jana Randa, lektorka

Mgr. Karin Brániková, MPH., zdravotná sestra, špecialna pedagogička, psychoterapeutka

JUDr. Jana Juchová, advokátka, aktivistka

Mgr. Irena Leczova, stredoškolská učiteľka

Mgr. Katarína Divulit, psychologička

Veronika Borkovičová, právnička

Eva Kempná, Mgr., školská psychologička

JUDr. Zuzana Vašeková, právnička

Mgr. Miroslav Šubrt, psychológ

Mgr. Miroslava Kumančíková, psychologička

MUDr. Romana Hanuštiaková, lekárka

Mgr. Ecaterina Catasonova, terénna sociálna pracovníčka, koordinátorka

Mgr. Ing. Róbert Bindas, psychológ

Mgr. Gabriela Krizanova, sociálna pedagogička a terapeutka

Mgr. Michaela Píšová, sociálna pracovníčka

Mgr. Petra Strnádová, PhD., VŠ učiteľka

Mgr. Jana Fúsková, PhD., výskumníčka v oblasti sexuality

Mgr. Dana Sidorová, psychologička

Mgr. Mária Jančinová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka

Stanislava Majerová, advokátka

Mária Balážová, psychoterapeutka

Doc. PaedDr. Lenka Rovnan, PhD., vysokoškolská učiteľka, pedagogička

Mag.phil. Viera Lichtnerová, psychologička

Mgr. Zuzana Vanková, psychologička

Mgr. Eva Rezáková, psychologička

Martina Čierna, analytička

prof.PhDr. Peter Weiss, PhD, DSc., psychológ

PhDr. Kristína Široká, psychologička

Mgr. Marta Putz Somogyi, PhD, klinická psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Jana Hamajová, opatrovateľka

Mgr.Ivana Cienka, psychologička

Mgr. Alžbeta Štefancová, psychologička

Natália Jarábková, špeciálna pedagogička

Ing. Nikol Ostrihoň, aktivistka

Tomáš Hrustič, PhD., sociálny antropológ

Mgr. Lucia Kubíny, špeciálna pedagogička, lektorka, dula

MUDr. Mariana Balážová, lekárka

PhDr. Oľga Kostelnílová, psychologička

Mgr. Ivana Květenská, klinická psychologička

Mgr. Katarína Cenková, klinická psychologička

Mgr. Alexandra Totková, školská psychologička

PaedDr. Viktor Blaho, špeciálny pedagóg

Mgr. Lenka Galbova, psychologička

Mgr. Peter Bodiš, liečebný pedagóg, arteterapeut

Mgr. Martina Šandor, psychologička

Mgr. Júlia Švecová, psychologička v CPPPaP ZA

Mgr. Natália Kochanová, právnička

Mgr. Katarína Menyhardt, právnička

Mgr.PhDr. Zuzana Belánová, sociálna pracovníčka pracujúca s rodinami

Mgr. Soňa Mayerová, psychologička

Mgr. art. Juraj Korec, ArtD., choreograf, terapeut, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Eva Kukumbergová, učiteľka

Mgr.Veronika Mrázová, liečebná pedagogička

Mgr. Iv. Orszaghová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Roberta Drugová, špeciálny peda

Dominika Kráľová, sociálna asistentka

Zdenka Boušková, právnička

Mgr. Silvia Danciakova, psychologička

PaedDr. Dagmar Lidayová, terapeutka

Mgr. Petra Ferikova, psychologička, terapeutka

Výzvu možno podporiť tu.