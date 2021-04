Charizmatické spoločenstvo, ktoré je vždy a znovu klubom nováčikov

Ako v OĽaNO bojujú proti zodpovednosti.

6. apr 2021 o 19:00 Zuzana Kepplová

3. december 2019, Bratislava. Pedagogička Mária Šofranko počas tlačovej besedy hnutia OĽaNO, na ktorom predstavili kandidátku do budúcoročných parlamentných volieb. . (Zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Počas predveľkonočnej koaličnej krízy sa politická debata obohatila o nový žáner – rozhovor s obyčajným človekom. Čo neznamená úradníčku z Humenného či pekára z Bratislavy, ale poslancov najsilnejšej koaličnej strany.

Mali sme tak vzácnu možnosť zoznámiť sa lepšie s Matovičovým hviezdnym tímom. A presvedčiť sa, že o čo menej sú ľudia znalí pravidiel v prostredí, v ktorom fungujú, o to viac sa sťahujú okolo vodcu.

Igor Matovič tradične raz za čas vymení svoj tím za nováčikov, ktorí – vyplašení a vďační – majú len málo schopností a chuti preverovať nápady svojho lídra. Vo výsledku, jediná ideológia, ktorá hnutie spája, je drukovanie nápadom Igora Matoviča.

Čo je v protiklade so zakladateľským zámerom dostať do politiky lídrov z ľudu a preverené osobnosti. Toto charizmatické spoločenstvo je tak večným klubom nováčikov. Šikovný spôsob, ako sa vyhnúť zodpovednosti a kritike už na úrovni hnutia.

Chcelo by sa povedať, že je to trochu ako Herbalife. Ale zas nie je to mafia, čo nám má byť útechou.