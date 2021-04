Už tridsať rokov nás riadi univerzálny slovenský politik (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Môžeš byť mestským poslancom, na úvod kariéry. Rozumieš zeleni, odvozu odpadu, vieš organizovať hody a kolotoče, jarmok s ľudovými nožiarmi a čínskym šmejdom, dokážeš objednať vianočný stromček, ktorý vyzerá ako spam z tatranskej víchrice, vybavíš plyn aj vodu a postavíš jánske ohne.

Už na začiatku dlhej cesty rozumieš všetkému, vieš, ako sa podpisujú stavebné povolenia, kde máš vybaviť diaľničný privádzač do rodnej viesky, zariadiš hnedú navigačnú tabuľu, aby turisti videli, že aj ty máš v dedine gotický kostol a aquapark, opravíš rozhlas a vybavíš vykrývač.

Vieš, že ťa za to zvolia a raz budeš v správach ako starosta, ktorý je vo funkcii už tridsať rokov.

Alebo to preskočíš. Načo by si mal skúsenosti, stačí ti ambícia. A hlboko sa zamyslieť nad tým, čím by si chcel byť, a tak spomenieš si, ako si všetkých dostal, keď sa ťa u starých rodičov na Veľkú noc po tom, ako si dostal čokoládu, panáka a päť eur, opýtali, čím by si chcel byť a ty im zatajíš, že už vtedy si vedel, že najlepšou prácou na Slovensku je byť politikom.

Profesionálnym politikom. Nie nominantom, takzvaným straníckym expertom, ktorý dostane ponuku riadiť ministerstvo, ale riadnym politikom, ktorého bežný deň spočíva v udržiavaní pocitu vlastnej nenahraditeľnosti a dôležitosti.

Máš ten dar, ty to vieš

Ako dieťa si totiž dostal dar. Niekto vie pred porotou s účesmi z Kamaráda do deště zaspievať v teplákoch human beatbox, niekto varí trikrát praženú kávu, špeciálne triedenú guatemalskými popoluškami v službách globálneho hedonizmu, a niekto vie, že vie a môže robiť všetko a zo všetkého najradšej politiku.

A ideš. Chvíľu si to možno vyskúšaš v meste, máte väčšinu, viete zastaviť električkovú trať alebo výstavbu štadióna. Tomu si už dávno rozumel. Na rozdiel od bežného expertne založeného človeka ty totiž rozumieš všetkému, vieš, ako má vyzerať most, kde má byť kruhový objazd a ako vyzerajú terasy.

Vieš, komu dovolíš parkovať a komu dáš organizovať hocijaké slávnosti.

Lenže to je nuda, ideš hore. Do strany. Teda do slovenského záujmového a rekreačného krúžku, kde sa stretáva väčšina tebe podobných, zväčša preto, lebo majú doma malé deti, sú za vodou a nechce sa im prebaľovať.

Nevieš síce nič o spoločnosti, už vôbec nič o štáte, o jeho podstate a fungovaní, ale prečo by si ho nemohol viesť. Máš totiž univerzálnu kompetenciu, niečo, čo majú zahraniční sudcovia, na základe čoho môžu v Londýne stíhať Pinocheta alebo z Haagu Miloševica.