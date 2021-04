Charakterový rýchlotest Putinom

Invázia na Ukrajinu by bola šialenstvom.

7. apr 2021 o 16:24 Peter Tkačenko

Aby nám počas jarných snehových metelíc nebolo otupno, spúšťa sa nové kolo úvah, o čo zasa ide tomu šťúplemu fanúšikovi botoxu z Kremľa. Ideálne by bolo, keby vojenská mobilizácia bola predstavením na tému Všímajte si ma!, ale na to by predsa stačilo, aby na desať dní zmizol, ako pred piatimi rokmi, že.

Taký typ mobilizácie v kombinácii so zostrenou protiukrajinskou rétorikou ruských médií a komunikačnej päste Moskvy v podobe Jána Čarnogurského sme naposledy videli azda pred anexiou Krymu a vojnou v Donbase. Ponúka sa preto úvaha, či náhodou niekomu nepreskočilo a nechystá vpád na Ukrajinu.

Bude lepšie vyhnúť sa slovu „nemožné“, ale otvorená invázia sa prieči ľudskému rozumu. Niežeby nebolo technicky možné ju uskutočniť, dokonca by sa azda dala aj dovŕšiť v zmysle rozvinutia ruskej vlajky nad Charkovom, Záporožím alebo Mariupoľom, ale pre Rusko a Putina by to bola katastrofa.