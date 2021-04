Matovič sa chvastá vlastizradou

Príslušné orgány by mali čo najskôr zadržať Sputnik aj bývalého premiéra.

9. apr 2021 o 12:48 Peter Tkačenko

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď chcel Michal Kaščák na sklonku reálneho socializmu upokojiť verejnosť, že situácia v oblasti filmovej cenzúry nie je až taká zlá, vymyslel frk „veď skúsme si filmy predstaviť, keby sa scény pridávali“.

Súvisiaci článok Matovič pri obhajobe Sputnika opäť zavádzal. Rovnaké množstvo vakcín mohol získať z Únie, no neurobil to Čítajte

My sa dnes môžeme utešovať v duchu „veď skúsme si predstaviť, že by Igor Matovič hovoril o nákupe Sputnika pravdu“. Potom by realita vyzerala takto: Nevedno presne kto, na základe nevedno čoho, ale očividne na pokyn Igora Matoviča rozhodol o vynaložení desiatok miliónov eur na neoverenú vakcinačnú látku.

Ani po nákupe nevedno čoho za nevedno koľko sme však nezískali skutočné majetkové práva a tovar smieme využívať len v rámci striktne vymedzených utajených podmienok.

Napríklad: ruská strana smie vraj zmluvu jednostranne vypovedať, ak sa bude cítiť „dotknutá“ neželaným konaním slovenských úradov a žiadať späť majetok Slovenskej republiky.