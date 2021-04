Ako dostať Igora do väzenia (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Milan Krajniak je super. Lebo Milan Krajniak bol ministrom sociálnych vecí, takže logicky chodil v maskáčoch, ale potom už nebol ministrom, lebo mu zatkli kamaráta, ktorý bol zase riaditeľom tajnej služby. No a to Milana naozaj nahnevalo, takže povedal, že robí gesto a odstupuje.

A potom v Sme rodina hľadali, koho by tam mohli namiesto neho dať, lebo veď aj tak sú tam len dvaja, takže navrhli jedného takého, čo radil Mečiarovmu ministrovi Krajčímu, lenže to bola tiež hanba.

No a tak sa Milan Krajniak vrátil a aj preto je super. Niekto by totiž mohol aj povedať, že veď si človek principiálny, Milan, kade chodíš, tade o tom rozprávaš, tak keď už si raz odstúpil, aspoň už odstúpený ostaň. Ale nie.

No a tak sa Milan Krajniak opäť stal ministrom a všetci sa tvárili, že je to úplne normálne a v poriadku – si minister, nie si minister, a potom zase si minister, takto to proste v živote chodí, takto sa buduje dôvera v štát a vo vládu a v to, že to vôbec myslíte vážne.

Hlavne tie princípy, chlapi. Hlavne princípy. Ešte trochu o nich porozprávajte.

Radikálna transparentnosť

Chápeme sa, nechceme návrat mafie, lenže potom je tu ešte Igor Matovič, momentálne minister financií a všetkého priľahlého.

Minister financií, ktorý o financiách nič nevie, lebo o to sa stará Pavlínka – a to je citát. A minister financií, ktorý podľa vlastného daňového priznania vôbec nič nevlastní. A presne to je tá radikálna transparentnosť, chápete, toto je ten, ktorý desať rokov vykrikuje, kto tu čo vlastní a ako treba zákon o hmotnej zodpovednosti a hlavne tú transparentnosť. A tie princípy.