Ďalšia degradácia je nutná

Pokus o vymanévrovanie Matoviča z vlády je otázkou času aj bytia-nebytia súčasne.

12. apr 2021 o 9:03 Peter Schutz

Pochodom za Sputnikom cez mŕtvolu zahraničnej politiky Matovič presvedčil, že jeho degradácia na ministra krízu neukončila. A pauza, ktorú si vybrala, bude kratšia, než sme dúfali.

To, čo hneď uvidíme, sú pokusy vtesnať jeho pohyby do akéhosi minimálneho rámca, ktorý by Remišovej klub a Korčok vedeli tolerovať bez obáv z plošného posmechu, že čo všetko dokážu prehltnúť za predĺženie pobytu pri válove.

Čokoľvek vymyslia, konzekvencia je len jedna: Matovič názorne predviedol, prečo sa životnosť vlády Hegera dá rátať iba (prinajlepšom) v mesiacoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pokus o vymanévrovanie Matoviča z vlády je takto otázkou času aj bytia-nebytia súčasne. Nesľubuje však veľa z dôvodu, že moskovsko-peštiansku avantúru by ten pako absolvoval aj z parlamentu. S politickými dôsledkami nemenšímí ako z postu ministra financií.

Napriek tomu. V mene zachovania štvorkoaličnej konštelácie niet nič lepšie než – neverejný! – ťah po ďalšej degradácii Matoviča. A trpezlivé vysvetľovanie OĽaNO, že Slovensko má primát iba v jednom.

Niet krajiny s väčším vplyvom jedného pomätenca na jej budúcnosť. V EÚ ani mimo nej.