Neexistuje tichý priestor medzi mocnosťami

Ako Rusko a Čína pôsobia v Srbsku.

12. apr 2021 o 15:05 Vladimír Bilčík

Vladimir Putin (vľavo) po prílete do Belehradu kráča so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. (Zdroj: TASR/AP)

Autor je europoslancom za stranu Spolu/EPP, stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko a predsedom výboru pre stabilizáciu a pridruženie Čiernej Hory



Na Slovensku sú dlhodobo populárne názory, že naše miesto vo svete by malo byť „niekde uprostred“, niečo ako most medzi Západom a Východom. V diplomaticko-bezpečnostnej komunite už na to vznikli aj ustálené kontra-metafory. Napríklad, že mosty sú ako prvé terčom v konflikte, čo je tá najmenej výhodná pozícia pre krajinu.

Ešte výpovednejšie ako podobné obrazy je však nahliadnutie do regiónu, kde „niekde uprostred“ nie je len hypotetická téza z prieskumov verejnej mienky, ale každodenná politika.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nenaplnený sľub západnému Balkánu

Pred dvoma desaťročiami sme krajinám západného Balkánu sľúbili členstvo v Európskej únii. Západný Balkán však stále nie je plne integrovaný do EÚ a NATO. To v dnešných časoch znamená stav permanentného hybridného konfliktu, neustáleho súboja o vplyv a o srdcia ľudí v regióne.

Predstavy o nerušenom mieste medzi mocnosťami, ktoré by sa neprikláňalo ani na jednu stranu a zároveň malo pokoj od všetkých, boli naivné aj v minulosti. Dnes, v časoch internetu a hybridných konfliktov, to platí dvojnásobne.

A v regióne hlbokých rán z nedávnych etnických konfliktov a do seba narážajúcich nacionalizmov to platí trojnásobne.