Bezpečnejšie celkom iste bude správať sa naďalej konzervatívne.

13. apr 2021 o 19:50 Peter Schutz

Postupné zlepšovanie epidemickej situácie a z toho vyplývajúce rozvoľňovanie reštrikcií je jedna (jediná?) radosť, ktorú Slovensku nikto nevezme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Treba veriť, že to nespraví ani sám koronavírus. Vysiela signály, že trúbi na podobný ústup, na aký sa vydal presne pred rokom.

Súvisiaci článok Obchody nechali zatvorené 153 dní. Od pondelka otvoria aj kostoly Čítajte

Tak či onak, bezpečnejšie celkom iste bude správať sa naďalej konzervatívne. Covid aj s mutáciami už presvedčil, že je nevypočítateľný.

Preto sa ani nechce zachádzať do jednotlivých opatrení, kde sa to opäť hemží nepodloženosťami a nezrozumiteľnosťami. Stĺpček by „odmŕtvoval“ spoločnosť a ekonomiku inak, čo sa však vzťahuje na takmer všetko, do čoho sa pustila táto garnitúra.

Nad jednotlivosti vyčnieva psychologická rovina. Vyhliadku, že po zle prevegetovanej zime stojí krajina na prahu normálnejších čias, azda neskazí ani otázka, čo robil na vyhlasovaní uvoľňovacích opatrení vlády minister financií.

Kiež by sa dalo povedať – jeden Matovič hore-dole. Ale nedá sa, poverčivejších azda prepadlo aj „déjà vu“.