Čaputová podala Hegerovi metlu, zametať musí sám

Pre sputnikiádu nezostáva priestor na akútne problémy.

15. apr 2021 o 14:00 Peter Tkačenko

Povedzme si to v stručnosti: prezidentka nechala zahrať fanfáry, aby občanom z prezidentského paláca oznámila, že Igor Matovič klamal. No toto, kto by to bol povedal?! Nuž, problém je v tom, že asi každý, komu medzi ušami nehvízda meluzína.

Širší kontext je totiž taký, že podľa prezidentky, ktorej nemáme dôvod neveriť, Matovič klame vo veci očkovania, čo je dnes ústredný problém Slovenska a pre tisícky ľudí doslova otázka prežitia. A klame preto, že je v jeho politickom záujme pripísať si hocijaké pandemické víťazstvo.

A keďže akékoľvek normálne a funkčné riešenia sú pomalé, otravné a vyžadujú si kopu práce, potrebuje nejaký dobrodružný ohňostroj, ktorý pritiahne pozornosť. Čo by nebolo na škodu, keby to dobrodružstvo prinášalo výsledky, ktoré však nevidíme a tak zostáva len vysoký spoločný účet.