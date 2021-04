Tajomstvo postupnej demisie z kuchyne OĽaNO

Demisia sa nepodáva za odmenu.

15. apr 2021 o 15:35 Zuzana Kepplová

Očkovanie ide od 45 k 40 a ďalej od desiatim k piatim. Sputnik je reality politická detektívka. Ale aj tak je najnapínavejšou otázkou tejto vlády, čo bude s Igorom Matovičom.

Spôsob jeho postupného odchádzania do úzadia – pevne dúfame, že tu táto tendencia je, inak to vláda neprežije – pripomína neštandard, aký Matovič vymyslel pre svojho najobľúbenejšieho ministra Mareka Krajčího.

Pučili sme vtedy oči pri nápade, aby sa minister zdravotníctva vzdával úradu postupne. Teda žiadna demisia, ale len pomalé úkroky dozadu, ktoré si menej koncentrovaný pozorovateľ vlastne ani nevšimne.

Odchádzať mal až do začiatku očkovania Sputnikom, čiže by tu stále bol. Netrvalo dlho a Matovič si to musel rozmyslieť.

Teraz sám niečo také praktizuje.