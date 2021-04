Kde sa končí analógia Česka so Slovenskom

Ak ide o geopolitické výtržnosti, partnerov si vždy nájdu.

15. apr 2021 o 19:37 Peter Schutz

Sotvakto by vyčítal Hegerovi, keby rituálnu prvú návštevu, ktorá musí viesť do Prahy, vynechal. Slovensko i Česko prechádzajú natoľko turbulentným a vypätým obdobím politiky, že ceremónie v premiérskych programoch vyvolávajú dojem mrhania časom v situácii, keď sa – tak to už vyzerá – tu i tam píšu dejiny.

To nie je zveličenie. Heger asi netušil, akú pravdu má s klišé, že "nikto nie je Slovákom taký blízky ako Česko". Jemu i kolegovi sa totiž vlády otriasajú v základoch.

Hoci Heger je premiérom dva týždne aj s cestou, ministerské "entrée" jeho predchodcu (a straníckeho šéfa) sľubuje zápas o holý život koalície od prvej chvíle. Babiš sa zase, pre zmenu, práve stal menšinovým premiérom, keď mu komunisti doručili výpoveď zmluvy o tolerancii. Pričom koalícia ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pripravuje vyslovovanie nedôvery. Čím, áno, paralelne hrozí aj Smer (Hlas?) Hegerovi.

Ak chcete rozdiely, musíte ísť až po predčasné voľby, keďže česká (demokratická) opozícia nie je až taká šibnutá, aby podkopávala základy demokratického zriadenia.

Ak prekročíme najčerstvejšiu slovenskú súvislosť Babiša, ktorou je definitívny nález ÚPN o (z) mladosti agenta Bureša, tak spoločný je aj jeden zo zdrojov napätia – ruská vakcína. A nielen to. Aj moskovské výpravy podpredsedov.