Matovič betónoval diagnózy, ktorými trpí

Ukázal, že je nespôsobilý.

15. apr 2021 o 19:25 Peter Schutz

Podvečerné expozé ministra financií sa dopozerať nedalo, bolo to príliš ťažké na hlavu. Aj zlomok vystúpenia však stačil, aby betónoval diagnózy, ktorými trpí.

Kontrola pravdivosti tvrdení, ktoré Matovič sypal, je v časovej tiesni nemožná, avšak nie je ani dôležitá. Sústredenosťou na konflikt, dokazovanie zavinenia a osobnosť „ženy, ktorá kazí povesť Sputnika na celom svete“, len predvádzal vlastnú nevhodnosť pre pôsobenie vo vrcholnej politike.

Článok pokračuje pod video reklamou

Posúdiť pohyb riaditeľky ŠÚKL v celej kauze stĺpček nevie, avšak okrem vyššej dôveryhodnosti ľudí svedčiacich v jej prospech to boli práve erupcie malichernosti, pomstychtivosti a vzťahovačnosti, ktoré nútili všetky jeho vyjadrenia brať s rezervou. Emócie neudržané na uzde sa drali ešte aj cez obrazovku.

Iné vŕta v hlave. Ak sú pravdivé postrehy, že to, čo Matovičovi ide, je „performance“ a marketing, prečo vystúpil, ako vystúpil? Viete si predstaviť niekoho, koho získal na svoju stranu?

Existuje človek, ktorého presvedčil, že so Sputnikom je to tak, ako riekol on?