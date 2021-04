Výber šéfredaktorky: Mohol to byť skvelý biznis pre Igora, Viktora a Vladimira

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

15. apr 2021 o 21:48

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Ten príbeh nie je komplikovaný, aj keď nás už dlhé týždne zaťažuje. Zdalo sa to ako skvelý biznis pre všetkých: pre Viktora, Igora a najmä pre Vladimira.

Viktor vybaví vakcíny a Igor vydláždi cestu pre jeho predstavy o tom, koľko voličov by mohol získať zo Slovenska. Igor dostane Sputnik a oznámi, že vyvedie svoj národ z údolia covidovej mizérie. Zmierni kritiku, ktorá sa mu sype na hlavu. Vladimir si pridá Slovensko na zoznam krajín, ktoré aj bez povolenia európskej autority očkujú Sputnikom, a ak nepridá, aspoň zamúti visegrádske vody. Viktor bude mať dlžníka a nového spojenca.

Lenže nerátali s tým, že Slovensko má zopár fungujúcich inštitúcií, profesionálnych diplomatov, nezávislé médiá, svedomitých odborníkov a prezidentku, ktorá sa nepridáva do neliberálnej partie.

Igor Matovič nevie, ako sa z toho príbehu vymotať. Mohol by sa dať napríklad verejne zaočkovať Sputnikom. Ale asi by mu ani to nepomohlo, lebo je zjavné, že o tom, ako sa dostal k Sputniku a prečo nakoniec chce ruská strana vakcíny naspäť, nehovoril pravdu. Kolega Jakub Filo zhrnul pre našich čitateľov, v čom všetkom Matovič zavádzal.

Čítajte: Matovič pri obhajobe Sputnika zavádzal

Za posledné týždne sa ŠÚKL stal nadužívanou skratkou a šéfka slovenskej liekovej autority Zuzana Baťová sa vďaka jej postoju v kauze Sputnik stala symbolom nezávislosti profesionálnych inštitúcií. Kontrast bol pomerne ostrý, keďže maďarská verzia ŠÚKL povolila Sputnik bez patričného skúmania a na povel vlády Viktora Orbána. Miroslav Beblavý sa pozrel na to, prečo je postoj Baťovej dôležitý.

Čítajte: Tajomná žena, z ktorej Matovič šalie

Mnohí sa pýtajú, kto je vlastne György Gyimesi. Ako sa mohlo stať, že bezvýznamný poslanec OĽaNO s 2000 preferenčnými hlasmi zrazu sprevádza Igora Matoviča do Budapešti, vystupuje v televíznych diskusiách a vlieva nenávisť na miesta, kde je to nebezpečné, ak sa tieto semienka uchytia? Komentátor denníka SME Michal Havran prináša odpoveď: horthyátko. Zároveň upozorňuje, „že Slovensko-maďarská otázka je príliš vážnou a rodinnou záležitosťou na to, aby si Matovič dovolil proti našim dejinám konať tak, ako to urobil nedávno s Gyimesim“.

Čítajte: A teraz tu máme horthyátko, akéhosi Gyimesiho

Medzičasom sme pocítili v tvári vietor uvoľňovania, aj keď na naše ani nie veľké prekvapenie ich oznamoval minister financií Igor Matovič. Mnohých z vás zaujímalo, ako sa toto uvoľňovanie dotkne škôl, a na to sa pozrela moja kolegyňa Daniela Hajčáková.

Čítajte: Návrat do škôl: Akú platnosť bude mať test v mojom okrese?

Skúsme sa ale pozrieť aj na rodiny, pre ktoré návrat do škôl nenahradí špeciálnu starostlivosť, ktorú musia venovať svojim deťom a príbuzným. Hovoríme si, že to musia mať ťažké, ale vlastne netušíme, ako veľmi to majú počas pandémie ťažké deti s autistickou poruchou a ich rodiny. Zmeny rutiny, rúška a pravidlá. Kolegyňa Ela Rybárová vám vyrozpráva ich príbehy.

Čítajte: Pandémia je pre autistov absolútny chaos

Ak ste už unavení z tém o covide a Sputniku, prečítajte si príbeh dvoch úspešných startupistov, ktorí prenášajú skutočný svet do toho digitálneho. Ich biznis si všimol jeden z top producentov videohier na svete. Vlastne nielen všimol, ale aj kúpil. Kolega Jozef Andacký z Indexu sa pozrel na to, ako sa im podarilo zaujať úspešnú americkú firmu.

Čítajte: V čom je slovenské 3D riešenie unikátne

Chcela by som veriť, že pravdivý príbeh Sputnika bude do času, kým vám budem najbližšie písať, dopovedaný. Ale mám určité pochybnosti. Ďakujem za vaše príbehy z očkovania a verím, že čoskoro vám budem môcť aj ja vyrozprávať ten svoj.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

