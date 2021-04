Argument Ficom padol. Matovič je nebezpečný pre krajinu a jej inštitúcie

Igor Matovič rád opakuje, že jeho zadanie bol boj s mafiou a proti korupcii. Opakuje, že jeho vláda dostala za mreže desiatky ľudí spojených s bývalou garnitúrou.

Nedá sa mu uprieť to, že polícia a orgány činné v trestnom konaní majú voľnejšie ruky. Potrestanie všetkých trestných činov a kriminality je nevyhnutné. Lenže to nemá byť nadštandard, nejaká pridaná hodnota. V zdravej spoločnosti to má byť základný princíp fungovania.

Navyše tvrdenie, že jeho vláda dostala za mreže desiatky ľudí, je pravdivé iba čiastočne. Na to, aby niekto skončil za mrežami, musí rozhodnúť nezávislé súdnictvo a nie jedna policajná razia.

Robert Fico zneužíval inštitúcie. Zneužíval ich závažným spôsobom, na korupciu, na podporu svojich ľudí, na vytvorenie aparátu, ktorý chránil jeho družinu neváhajúcu používať mafiánske praktiky. Preto musel odísť.

Rozklad je horší

Lenže teraz Igor Matovič, ktorý mal demokratické inštitúcie posilniť, obnoviť ich dôveru, smeruje priamo k ich rozkladu. Lebo spoločnosť nemôže spravovať obyčajný človek a jeho kamaráti.