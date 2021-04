Matovič kričí čoraz viac len sám pre seba (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Dobré správy

Keďže táto vláda je úplne iná ako Ficova a Pellegriniho, tak premiér Heger oznámil, že bude pokračovať v ich tradícii a bude diskutovať bez oponentov. Ale bude mať aspoň hovorcu a už aj to je pokrok. A minister Matovič oznámil, že bude informovať o Sputniku, ale teraz nie, lebo lynč.

A prezidentka sa postavila za vedcov a kritizovala ho za cestu do Budapešti a žiadala zmluvu. A spojili sa aj diplomati, ktorí hovorili, že takto ešte nebolo, alebo ak bolo, tak od roku 1998 nie.

A potom aj naozaj bola tlačovka, hoci nie o Sputniku, ale o uvoľňovaní opatrení. „A pri téme, týkajúcej sa rezortov zdravotníctva, školstva a hospodárstva odovzdávam slovo ministrovi financií,” povedal premiér Heger a minister financií nám potom všetkým oznámil dobré správy.

A ten nový minister zdravotníctva povedal, že tá výnimka na Sputnik, ktorú podpísal starý minister zdravotníctva, je na inú vakcínu. Nie na tú, čo tu máme.

Poznáte nás, hovoríme pravdu

Igor Matovič sa stal predsedom Rady guvernérov Európskej investičnej banky a povedal, že tu prekypuje nenávisť a nemá chuť robiť tlačovky. A znovaminister Krajniak povedal, že Sputnik je overený a malo by sa ním očkovať, ale vzápätí povedal, že nemá dostatok informácií.

No a Matovič tvrdil, že Rusi nám celý Sputnik zoberú, lebo testy v necertifikovanom laboratóriu, ale minister Naď zas povedal, že nás, naopak, vyzvali, aby sme si prevzali ďalších dvestotisíc vakcín. A tiež napísal, že Heger ako premiér je skôr len taký koordinátor.

A veľa sa hovorilo o zmluve a potom ju videla prezidentka a povedala, že Rusi Sputnik nechcú naspäť pre testovanie v necertifikovanom laboratóriu, ako hovorí minister Matovič. A to isté povedala aj ministerka spravodlivosti.

No a to bolo trochu nepríjemné, lebo to znamenalo, že minister Matovič – prekvapujúco – klame. A premiér Heger bol vtedy práve v Prahe a tam povedal: „Poznáte nás, hovoríme ľuďom pravdu a nemáme čo skrývať.“ Čiže, už bol čas na tlačovku, aj keď lynč.

Koniec klamstiev

Na tlačovke, ktorá trvala takmer dlhšie ako hokej Poprad – Michalovce, sa minister Matovič sťažoval, že ho nikto a nikdy za nič nepochváli. A doslova lynč a doslova lov a dehumanizácia a ľudia by sa mali uvedomiť a ľudskosť a elementárne hľadanie pravdy. Ale on si zvykol. A koaliční partneri.