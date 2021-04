Politický manifest drzosti a nehanebnosti

Ruská diplomacia vidí len Američanov.

18. apr 2021 o 18:13 Zuzana Kepplová

Takže oficiálna ruská odpoveď na Vrbětice sleduje zvyčajnú mustru: poprie, že nejaký český muničný sklad by bol hodný pozornosti ich agentov. Zároveň sa urazí, že toto je nenávistná kampaň a odveta bude nasledovať. Napokon tiež označí, odkiaľ vietor fúka.

Tipli ste isto správne: z Ameriky. Čo je priamo výrok ministerstva zahraničia RF, nie nejaká špekulácia z hĺbok internetu.

Urážajúce na tom je, že ruská diplomacia celkom otvorene ignoruje čosi ako nárok jednej stredoeurópskej krajiny na samostatnú politiku a vlastné záujmy.

Takéto stanovisko predpokladá nesamostatnosť českej diplomacie a politického života, všetko sa odvíja v rovine našepkávačov z americkej ambasády či predvídania českých politikov, čo by si tak Američania mohli želať.

Z tejto perspektívy vyzerá čítanie udalostí takto: nie je to dobré pre nás? Musí to byť teda dobré pre Američanov. Nejaká Česká republika sa do tejto mierky nevojde a životy dvoch pešiakov sú kolaterál.