To nemôže dopadnúť dobre (píše Ivan Mikloš)

Vláda má za sebou prvých trinásť mesiacov, čo je vždy to najsľubnejšie obdobie na prípravu dôležitých reforiem.

19. apr 2021 o 9:54 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10

Po vládnej rošáde a výmene stoličiek medzi premiérom a ministrom financií bolo nad slnko jasné, že šanca na nový reštart a na normálne fungovanie vlády (a teda aj na zvládnutie výziev, ktoré pred krajinou stoja) tu bude jedine vtedy, ak Igor Matovič zmení svoje správanie.

Veľmi som tomu neveril, ale dúfal som, že sa tak stane. Dnes už môžeme s istotou skonštatovať, že síce zmenil, ale k horšiemu. Cesta do Moskvy a Budapešti, ale najmä minulotýždňová štvrtková tlačovka sú toho, žiaľ, nespochybniteľným dôkazom.

Vždy som bol skeptický ohľadom prognózovania budúcnosti, špeciálne v oblasti politického či ekonomického vývoja, teraz si však dovolím tvrdiť, že tu je prognóza jasná a jednoznačná – toto nemôže dopadnúť dobre. A technokrati to celkom určite nezachránia.

A kto to bude presadzovať

Veľmi jasne sa to ukazuje na príklade najdôležitejšieho dokumentu, s ktorého prípravou vláda práve v týchto dňoch finišuje. Plán obnovy je v pripomienkovom konaní a do konca apríla by mal byť schválený a odoslaný do Bruselu.

Na dokument pripravený pod vedením Eduarda Hegera a ministerstva financií sú rôzne názory. Samotné ministerstvo tvrdí, že je kvalitný a v zahraničí dokonca považovaný za ukážkový, čoho dôkazom je, že sa s nami chcú radiť aj iné krajiny, napríklad Lotyšsko či Litva.

Dôležití aktéri, ako sú zamestnávatelia, odborári či samosprávy, ale dokonca aj niektoré ministerstvá, naopak, tvrdia, že je nedostatočný a požadujú jeho zásadné prepracovanie.

Kto má v tomto spore pravdu? Možno sa to nezdá možné, ale myslím si, že pravdu môžu mať obe strany sporu.