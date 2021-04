Kto pacienta šetrne informuje?

Matovič povedal svoj názor. A tam sa to skončilo.

19. apr 2021 o 15:24 Zuzana Kepplová

Špekulovať o motiváciách šéfky ŠÚKL vyzerá ako lákavá príležitosť a mnohí ju aj radi využili (s kým sa pozná? do akej strany mieri? kto ňou hýbe?). A preto treba povedať jedno: ak by na výstupe, ktorý inštitúcia spísala k Sputniku, bolo niečo zásadne problematické, stále je tu minister zdravotníctva Lengvarský.

Článok pokračuje pod video reklamou

On môže povedať, keďže Baťovej inštitúcia spadá pod MZ, že riaditeľka jeho dôveru nemá a je to. On to však neurobil. A na podporu ŠÚKL sa nečakane ozval hlavný hygienik Mikas. To znamená, že Matovič relevantný hlas v jemu blízkom zdravotníckom prostredí nenašiel.

OĽaNO preto uhlo k vyhláseniu Matovičovej tirády k Baťovej údajnému vplyvu na brzdenie Sputnika za "len vyjadrenie názoru". A ešte aj zneli urazene: predsa aj on má právo povedať, čo si o konaní štátnej inštitúcie myslí, idioti!