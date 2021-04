Kde je Korčokov Rhodos

Z porovnania správ BIS a SIS vyplýva, že o ruskej diverzii nemajú obe slovenské kontrarozviedky ani poňatia.

19. apr 2021 o 19:09 Peter Schutz

Zemanovi sa ani neprisnilo, že na svoju (absurdnú) žiadosť o menný zoznam ruských agentov v Česku dostane takú promptnú a detailnú odpoveď, akou nesporne je osemnásť vyhostených „diplomatov“. V domiciloch, krycích menách, dátumoch narodenia môže listovať spredu i zozadu. Zídu sa mu azda pre vlastnú reakciu, ktorú ohlásil o týždeň (!!!) na Prime.

Od vyhlásenia Borrella (to je ten, ktorého Lavrov vyškolil, že EÚ nemá čo poučovať Rusko o ľudských právach), že Únia nechystá na Vrbětice koordinovanú reakciu, sa takto dostávame na domácu pôdu. Tu je vraj po reakcii „obrovský mediálny dopyt“ (Korčok), takže logicky by sme očakávali – ak už to teda na úrovni EÚ viazne – aj náš, rýdzo slovenský zoznam „diplomatov“ s jednosmernou letenkou na Vnukovo. O to skôr, že Korčok nestíha pripomínať, že bližšieho priateľa než SR Česko ani nemá.