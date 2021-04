Čo Matovič zmôže so Sputnikom

Nariadiť očkovanie mohol, už nemôže.

19. apr 2021 o 19:57 Matej Kačaljak

Autor je vedúci Katedry finančného práva na Univerzite Komenského v Bratislave

Sputnik V dostal Igora Matoviča do paradoxnej situácie, keď jeho evidentne hlboké politické presvedčenie ide proti podstate agendy ministerstva, na čele ktorého stojí.

Je to účelné, účinné a hospodárne?

Nebolo by úplne korektné tvrdiť, že Ministerstvo financií nemá do nákupu Sputnik V vôbec čo hovoriť.

Totiž, Ministerstvo financií je gestorom agendy nakladania s verejnými financiami, rozpočtovania a tiež kontroly vynakladania rozpočtových prostriedkov. Tam sa vždy kontrolujú tri hlavné prvky: (i) účelnosť, (ii) účinnosť, a (iii) hospodárnosť.

Účelnosť je v podstate rýdzo politická kategória a pri Sputniku V ju nateraz nebudeme spochybňovať. Prostriedky totiž boli vynaložené účelne, ak boli vynaložené v súlade s účelom stanoveným zákonodarcom v príslušnom zákone o štátnom rozpočte. Sputnik V má slúžiť na ochranu obyvateľstva pred Covid-19. Účel je naplnený.

Prostriedky boli vynaložené hospodárne, ak vieme preukázať, že boli primerané dosiahnutému výsledku. To asi teraz do detailu nemusíme analyzovať, predsa len uprostred pandémie to môže vyznievať nepatrične.

Ale, prostriedky boli vynaložené účinne, ak nimi bol dosiahnutý zamýšľaný výsledok. A tu nám nastáva problém pri Sputniku V. Zatiaľ o ňom z vykonaných testov vieme, že neublíži (myši a morčatá jeho podanie prežili). Ale pointou, prečo ho voláme vakcína je, že by hlavne mal fungovať ako ochrana pred ochorením Covid-19.

Tu, keďže výrobca nášmu Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nedodal podklady, ktoré preukazujú práve to, že tá vakcína naozaj funguje, tak sa vlastne pohybujeme skôr v rovine viery.

Argument Lancetom

Ako menšiu odbočku tu musím spomenúť prestížny časopis Lancet, ktorý má preukazovať účinnosť Sputnik V.