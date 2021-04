Nehovorme psychopati, hovorme klamári

Usvedčovanie politikov je náročné, ale efektívnejšie.

20. apr 2021 o 10:24 Miroslav Kocúr

Autor je teológ a pedagóg, je členom Progresívneho Slovenska

Robert Fico označil Igora Matoviča opakovane za blázna. Nemá na to kvalifikáciu, no stanovuje diagnózu. Tým druhým, samozrejme.

No určite každý z nás pozná niekoho, kto spravil niečo podobné. A možno sme pri tom mali aj dobrý pocit. Obyčajní občania na to majú právo, to je moc bezmocných. Verejný činiteľ vo svetle kamier však musí hľadať inú rovinu diskusie.

Pri sledovaní politických diskusií sme podobne neverejne "diagnostikovali" kdekoho asi viacerí. Sociálna psychológia je však seriózna veda a napríklad, Harald Weltzer napísal o téme psychopatov vo svete politiky knihu.

Ja síce nie som sociálny psychológ, no ako teológ a pedagóg so skúsenosťou na rôznych stupňoch škôl som si všeličo musel zo sociálnej psychológie prečítať. A to ma núti reagovať na ľahkomyseľné označovanie politikov diagnostickými nálepkami.