Senátorom na STU zjavne chýba zrkadlo

Prečo by mal Marián Peciar tichučko mlčať v kúte.

20. apr 2021 o 13:17 Tomáš Prokopčák

Bolo by to strašne smiešne. Teda, keby to nebolo také smutné alebo v tomto prípade skôr odporné. Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity totiž vyzval prezidentku, aby odvolala ich rektora a konala. A aby konala tak, že bude chrániť demokraciu, etiku a morálku.

Dejiny argumentácie hádam odpustia, no Zuzanu Čaputovú nám tu ide o morálke poučovať ktosi, kto je symbolom toho najpokrivenejšieho, čo sa odohráva v slovenskom akademickom prostredí.

Človek, ktorý zrejme pri odvolávaní vlastného rektora porušil zákon, pokúšal sa spolu so ctihodnými senátormi zabrániť novinárom o celej veci informovať, má veľmi svojvoľný prístup ku konceptu pravdy a cenzúra preňho znamená vyradenie konšpiračných a dezinfowebov z monitoringu univerzity.

Nezabúdajme pritom, že na fungovanie verejných vysokých škôl sa tu skladáme všetci.