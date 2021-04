Hajšelová chráni rodinu. Sme rodinu

Načo posielať pilník v chlebe, keď máte svojich poslancov.

20. apr 2021 o 16:08 Zuzana Kepplová

Ak by aj bola pravda, že v Sme rodina o zmiernení podmienok kolúznej väzby rozmýšľali už pred tým, ako sa v nej ocitol ich nominant na čele SIS Pčolinský, takt by kázal netlačiť sa s touto témou do prvej línie.

Presne to sa totiž deje: poslankyňa Hajšelová (Sme rodina) utekala s vlastnou novelou, pričom prebíja Kolíkovej verziu k tej istej téme.

Toľkú snaživosť sme naposledy videli u poslanca Čepčeka (OĽaNO), ktorý chcel za každú cenu ukázať, že v protipotratovej téme horí najjasnejším plameňom, a preto preskočí so svojím návrhom aj vlastných kolegov.

Kým u Čepčeka by sme takýto zápal vedeli ešte pochopiť – hlas svedomia bol isto neodbytný –, u Hajšelovej sa vnucuje ako motivácia snaha pomôcť straníckemu kolegovi "v nesnázích".