Blackface je podobne rasistický symbol ako hákové kríže a hajlovanie.

21. apr 2021 o 18:11 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Derek Chauvin je vinný. Vinný z vraždy Georgea Floyda, ktorá minulý rok vyvolala masívne protesty, dnes známe ako Black Lives Matter. Protesty naprieč Amerikou podporili aj ľudia v Tokiu, Paríži či v Ríme.

Rasizmus rozhodne nie je problémom len na druhej strane Atlantiku, no tento rozsudok bude dôležitým míľnikom k náprave spoločnosti, ktorej ústavu písali v časoch, keď vlastniť otrokov bolo zákonné a normálne. Je to príklad toho, že keď niečo nie je nezákonné, neznamená to, že je to v poriadku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žiaľ, mnohé reakcie na tento rozsudok u nás pripomínajú Polívkovo Dědictví, v ktorom sa vyhlasuje "ja nejsu rasista, pro mňa je cigán jako černoch". Hnutie Black Lives Matter odsúdia s tým, že pri protestoch sa rabovalo alebo že sa protestujúci nesprávali dostatočne slušne.