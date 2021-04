Aké boli roky s Pentou (píše šéfredaktorka SME Beata Balogová)

Príbeh, ktorý sa už nekončí „disclaimerom“ pod článkom.

T eraz vám poviem jednu vetu. Nechcem, aby ste mi odpovedali hneď, ani nikomu nič nehovorte, len s ňou v sebe ďalšie týždne pracujte. Keď sa nám podarí stlačiť Pentu do minority, poviem vám ju znova a potom na ňu môžete reagovať: Chcel by som aby ste sa stali šéfredaktorkou denníka SME. (Alexej Fulmek šéf vydavateľstva Petit Press, október 2014)

Kráčala som za Fulmekom dlhou chodbou. Na konci z poradovej miestnosti trčali zvedavé hlavy odchádzajúcich redaktorov denníka SME. Keď ma zazreli odznela veta: bude to Beata Balogová. Všetky pohľady sa upriamili na mňa. Prevzala som takmer prázdnu redakciu s Pentou ako menšinovým vlastníkom vo vydavateľstve. Nechcela som to. Tento opis nepôsobí dramaticky, predsa to bol najťažším dňom mojej dovtedajšej novinárskej kariéry. Hovorila som si, že to bude už len ťažšie.

Matúš Kostolný mi posiela SMS, že je rád, že práve ja po ňom preberám denník. Matúš Burčík so mnou robí prvý rozhovor. Opýta sa ma, či zachovám kritického ducha SME. Ak áno, on ostáva. Poviem mu, zachovám, len neviem, či to budem mať s kým robiť.

Skladáme redakciu

Môj zástupca Petr Šabata prichádza z toho východu, kde Kandráčovci sú pozemskí bohovia a podľa Roberta Fica tam nič nie je. Stretávame sa prvýkrát na konkurze. Hľadáme nových kolegov. Starší pán, ktorý v mladosti robil novinára, napätie nezvládne. Potí sa a vypýta si pohár vody. Svoj príspevok vidí v tom, že by opravoval gramatické chyby, lebo SME ich je plné. Zaujíma sa o plat.

Píšem aj tlačové správy pre primátora, ale som novinárka, hovorí pani, ktorá sa podľa životopisu javila nádejná. Pán, ktorý si vystrihuje články a buduje si roky archív, bol aspoň vtipný. Je to márne povedal Šabata. Nikto lepší sa na konkurz neprihlásil.

Každý deň sa so mnou niekto lúči. Odchádzajú dlhoroční prispievatelia: neberte to osobne, prosím. Nie že by sme vám neverili, ale nechceme písať pre vydavateľstvo, v ktorom je Penta. Tí, čo ostávajú, sa ma pýtajú ako ďalej. Mám plán len pre ďalší deň. Opakujem ľuďom, čo sme si povedali s Alexejom Fulmekom: uchránime redakciu od Penty, nebudú môcť priamo komunikovať s redaktormi a musíme o nich naďalej kriticky písať, ak to bude opodstatnené.

Tomáš Prokopčák je môj zástupca. Napísal si výpoveď a uložil na plochu počítača. Pre prípad, že by sa Jaroslav Haščák objavil v redakcii. Predstavovala som si ten moment, a čo by som urobila. Prišla k nemu a požiadala ho o odchod? Alebo vyzvala všetkých redaktorov, aby sa zbalili a išli do neďalekej kaviarne Axioma, kde mnohí z nás zdomácneli, kým Haščák neodíde? On však do redakcie fyzicky nikdy nevkročil. Ani žiadny iný predstaviteľ Penty.

Pani Geclerová jazyková redaktorka, ktorá už zažila všeličo, hovorí o pekle a grafici sú naše najväčšie oddelenie. Peter Schutz, áno ten Schutz, ktorý už v októbri 2014 napísal, že mu Hačšák môže fúkať do zadku, napíše, že sa nevie dočkať, až mu šéf Penty zatelefonuje a povie, o čom má alebo nemá písať. „Taký masaker ani v Paríži nevideli,“ píše a dodáva, že nechápe „prečo by som mal ja utekať z priestoru, ktorý milujem, pred akýmisi chumajmi s moskovskými školami“. Haščák reaguje v tlačovej správe. Ja dúfam, že Haščáka v žiadnom paralelnom vesmíre nenapadne volať Schutzovi. PS: Nikdy mu nezavolal ale Schutz za tých takmer sedem rokov napísal niekoľko textov, ktoré Haščáka pravdepodobne nadvihli zo stoličky.

Jana Chorvatovičová, Jana Hvozdovičová, Matúš Burčík, Ján Krempaský, Boris Zemko, Kristína Kúdelová, Anita Ráczová, Matúš Krčmárik, Lukáš Onderčanin, Pavol Spál, Miloš Šebela, Marián Szucs ostávajú medzi inými v SME. Ján Pallo zo Slovak Spectator nám pomáha s marketingom a projektami. Okrem Šabatu a Prokopčáka sú mojimi zástupcami aj Ondrej Podstupka a Svetlana Kolesárová. Prichádza Tom Nicholson, Adam Valček, David Tvrdoň, Roman Cuprík.

Ďalej hľadáme. Viem, že budeme potrebovať dobrý tím a nemôžeme prijímať ľudí len preto, aby nás prázdna redakcia nedesila. Ozve sa mi Martina Ruttkayová, že by mi rada posielala tipy na témy. Odmietam ju intuitívne, aj keď som vtedy ešte nepoznala komunikáciu v Kočnerovej Threeme. Kolega z Pravdy s nami vydrží dva týždne. Nevadí mu Penta ale množstvo práce. Ľudia prichádzajú z rôznych redakcií a prinášajú rôzne pracovné návyky a štandardy.

Pretrvávame v kríze identity: vieme, že chceme udržať SME nezávislé, ale nevieme úplne, kto sme.

Redakcia denníka SME. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Priznať konflikt?

Napísali sme niekoľko verzií „priznania konfliktu záujmov“, ktoré v rámci transparentnosti voči čitateľovi chceme dávať pod každý článok, ktorý spomenie Pentu. Žiadna z verzií nie je dobrá, lebo taká neexistuje. Nakoniec sa zhodneme nad strohou vetou: „Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka SME.“ Mnoho čitateľov nechápe, prečo sa táto veta pod článkami objavuje. Pýtajú sa, či sa tým, nebodaj, chválime. Neskôr po rokoch vetu upravujeme: „Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiadny vplyv na redakčný obsah.“ Dnes pre mňa znamená veľa, že tento oznam nadobro zmizne z našich novín.

Na titulnej strane tlačeného denníka premenujeme jedného z vtedajších partnerov Penty Eduarda Matáka na Mantáka. Na facebooku sa objaví vtip, že SME dokazuje svoju nezávislosť. Alexej Fulmek pochybuje, či to bol preklep. Hovorí, aby sme nebojovali s Pentou cez hlúpe vtipy. Naozaj to bol len preklep.

V roku 2015 prichádzajú ľudia, ktorí sú dodnes v denníku SME. Veronika Orviská, Jakub Filo, Boris Vanya, Martin Vonšák, Lucia Krbatová, Peter Kováč, Martina Raábová, Michaela Kušnírová, Zuzana Kepplová, Jozef Jakubčo, Renata Zelná či Juraj Berzedi. Začnú pre nás písať týždenné autorské strany Michal Havran a Petra Prochádzková. Neskôr sa k nám pridávajú Michaela Žureková, Soňa Jánošová, Nina Sobotovičová, Andrej Kuzmány, Patrik Sopóci, Jakub Habas, Ela Rybárová, Peter Getting. Aj keď nemenujem všetkých kolegov, s každým ma niečo spája.

Penta sa stáva témou na rozohriatie konverzácie. Prvé roky žijeme v permanentnom nutkaní vysvetľovať Pentu. Akási odpoveď na bežnú otázku: ako sa vám darí, ako sa máte? My bez váhania odpovedáme: Penta nás nevlastní, má len minoritný podiel, nevstupuje do redakcie a neovplyvňuje. Neskôr už pochybujem, či toto chcú ľudia počuť, keď sa pýtajú, ako sa máme.

Zmierovacie konanie nie je posledná záchrana pred rozvodom, ale inštitút z akcionárskej dohody. Ide o stretnutie so šéfredaktorom, ktoré Penta žiada v prípade, keď má pocit, že jej nejaký článok krivdí. Ale len ak Alexej Fulmek uzná argumenty za odôvodnené na takéto stretnutie. Konflikty sa odohrávajú mimo redakcie. Dvakrát za tých takmer sedem rokov to nebolo možné. Prvé prišlo ani nie po roku. V redakcii sme sa obávali, že Haščák zneužije stretnutie a bude hovoriť, že sa so šéfredaktorkou rozpráva, kedy chce. Alebo, že skúša naše hranice.

Bola v nás voči Pente hlboká nedôvera. Alexej Fulmek mi povedal, že ma nebude nútiť, ale mala by som byť schopná sebavedome argumentovať aj na osobnom stretnutí s predstaviteľmi Penty. Nakoniec na stretnutie išiel Petr Šabata, aby som nemusela ja. Opísal ho ako pomerne krátke a pokojné. Alexej Fulmek sa postavil za reakciu.

S Haščákom som sa nikdy nerozprávala

S Jaroslavom Haščákom som sa osobne videla trikrát v živote. Ani raz sme sa nerozprávali. Na oslave 25. výročia SME, na oslave 70. výročia Új Szó a raz na varšavskom letisku. Lietadlo pristálo skoro ráno a pristavili letiskový autobus. Bola som ospalá a uzimená. Len pár metrov odo mňa stál Haščák. Prekvapilo ma, že je nižší a útlejší, ako som si ho predstavovala.

Posunul sa o pár krokov bližšie, ale neprihovoril sa mi. Keď autobus zastavil, rýchlo som kráčala k východu. V odraze sklenej steny som ho zazrela, ako kráča za mnou.

Mohla som sa dramaticky otočiť, ale čo by som mu povedala? Že násilne vstúpil aj do môjho života a musím nad ním premýšľať? Nad tým, že kde má hranice a kde sú tie moje? Bolo by to patetické a nikde by nás to neposunulo. A čo ak to nebol on a ja by som urobila scénu neznámemu ospalému cestujúcemu, ktorý by si pomyslel, že som šialená ženská? O pár hodín neskôr som na medzinárodnom paneli s kolegami z Gazety Wyborcej hovorila o hrozbách pre nezávislé médiá v našom regióne. Hovorila som aj o Pente.

Redakčný život získava rutinu, ľudia sa navzájom spoznávajú a uveria, že majú kolegov na dlhšie než len na ďalší mesiac alebo dva. Kupujeme redakčné zvieratko. Také, čo nemôže byť chlpaté a operené kvôli alergikom, nemôže byť hlučné kvôli sústredeným kolegom, nemôže smrdieť a nemal by byť had. Keď hľadáme meno pre chameleóna, uvoľnene poviem: Slavo.

Kolegovia sa najprv zarazia, myslia na prezývku šéfa Penty, a potom nadšene pokrstia malého chameleóna. Premýšľam nad tým, či za tým nebude niekto hľadať útok. Spolieham sa, že aj v Pente majú zmysel pre humor. O chameleóna sa vzorne staráme. Ale nie dostatočne. Dnes už nie je medzi nami.

Po dvoch rokoch Petr Šabata odchádza naspäť do Prahy. Človek, ktorý pred príchodom viedol niektoré z najväčších médií v Česku a na Slovensku, vniesol systém do prvých mesiacov chaosu. Každý večer odprevádzal noviny do tlače, nastavil systém porád, bol pragmatickým a pokojným hlasom. Jakub Filo sa stáva mojím novým zástupcom a ako digitálny človek preberá na seba bremeno, ktoré vlastne nikto v redakcii nechce: zodpovednosť za print.

Prichádza Peter Tkačenko a pridáva tak ďalší výrazný hlas k našej komentátorskej dvojici Zuzane Kepplovej a Petrovi Schutzovi.

Peter Vajda

Zomrel spoluzakladateľ SME Peter Vajda, šéf dlhoročného väčšinového akcionára PSIS, ktorý garantoval nezávislosť vydavateľstva. Alexej Fulmek mi volal v nedeľu a tichým hlasom povedal, že napíše do novín rozlúčku. Nepýtala som sa, čo to pre nás znamená. Vedela som, že odišiel jeho dlhoročný učiteľ a priateľ, akých človek nemá tak veľa.

Duševný aristokrat, ktorý by sa nikdy neznížil k metódam oligarchov. Spomeniem si, ako mi v deň môjho vymenovania namiesto dlhých rečí o tom, čo odo mňa očakáva, ukazoval svoju zbierku obrazov, lebo sa dozvedel, že maľujem. Stretávali sme sa len výnimočne, ale vtedy mi najčastejšie opakoval, že musím ostať zdravá a dopriať si radosť, aby som sa v práci neutrápila.

Raz do týždňa si mám ísť sadnúť na Hviezdoslavovo námestie na slnko, sledovať ľudí a piť kávu. Krátko po pohrebe do redakcie prišiel jeho syn Martin Vajda s Vladimírom Rajčákom a uistili nás, že Pente svoj podiel nikdy nepredajú. Redakcia majoritnému akcionárovi dôveruje.

Druhé zmierovacie konanie s Pentou už prebiehalo v mojej prítomnosti a pripomínalo rozvodové „dlhodobo neprekonateľné nezhody“ najmä v chápaní kritickej žurnalistiky. Penta si zrátala, že v téme zdravotníctva sme o nej napísali najviac negatívnych článkov spomedzi troch vybraných médií, a tvrdila, že náš autor je zaujatý. Fulmek mi pred stretnutím povedal, že mám byť pokojná, rozvážna a pragmatická. Ja som bola pobúrená a emotívna.

Vášnivo som vysvetľovala, že kritický článok nie je negatívny článok. Martin Danko ako dôkaz našej zaujatosti vytiahol, že naši redaktori sa negatívne vyjadrujú o Pente aj na facebooku. Zrazu som sa na seba pozerala z diaľky a počula som, ako zvyšujem hlas: toto nemyslíte vážne. Azda nebudeme po sebe kričať, zasiahol Alexej Fulmek a potom vysvetlil Pente, že novinári sú individuálne bytosti a Penta im nemôže prikazovať, čo si majú myslieť. Aké to bolo, pýtal sa Tomáš Prokopčák. Asi som kričala. Vydesene sa na mňa pozrel: Ja som ťa ešte nikdy nepočul kričať.

Adam Valček otvára témy súvisiace s biznismi Penty - od vankúša v Dôvere cez Unipharmu až po Mecom. Práve pre článok o Mecome sa Jaroslav Haščák rozčúlil a neovládol sa, keď v Pente stretol Valčeka, ktorý tam bol na stretnutí s iným zdrojom. Adam Valček to oznamuje a Alexej Fulmek píše e-mail Haščákovi. Ten sa ospravedlní. O niekoľko rokov neskôr Valček napíše svoje pochybnosti okolo zatýkania Haščáka.

Často píšeme o Pente. Najčastejšie kriticky. Nikto z redaktorov sa nepýta, či môžeme. Žiadnu tému spojenú s Pentou nezastavujeme. Väčšiu opatrnosť vyvoláva pozitívny kontext, v ktorom by sa mala Penta objaviť inak než kriticky. Ale držíme sa faktov. Zároveň, si uvedomujem, že je takmer nad ľudské a novinárske sily úplne sa odpútať od faktu, že Penta je vo vydavateľstve. Ale novinárska sebaúcta, ak je podporovaná šéfom vydavateľstva, atómový kufrík deaktivuje.

Hrozná udalosť, ktorá zmenila Slovensko

Potom sa udiala hrozná udalosť. Všetkými otriasla a obrala nás aj o zvyšok pokoja. Zabili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Matinu Kušnírovú. Následné vyšetrovanie odhaľuje základy mafiánskeho štátu a podsvetie Mariana Kočnera. Z Threemy vylieza konverzácia medzi Kočnerom a Hačšákom. Pracujem na od..ni čuráka. Povieme si, keď budeme spolu.

Zostria sa hrany a na naše mysle opäť útočia otázky, ktoré nikdy nevymizli, len na chvíľu otupeli: Kde sú naše hranice, za ktorou Pentu neunesieme ani ako minoritného spoluvlastníka? Haščák Kočnera zo seba nikdy nezmyje. Hovorím s Alexejom Fulmekom, ale ten verí, že Haščák nemá s vraždou Kuciaka nič spoločné, ale presne chápe, že Haščákova komunikácia s Kočnerom je delikátna a mimoriadne problematická aj pre naše vydavateľstvo.

V tomto období pociťujeme pre Pentu nedôveru niektorých zdrojov. Trápi nás to, lebo to nevieme ovplyvniť. Zároveň k nám prichádzajú novinári z médií, kde sa kritická žurnalistika stáva problémom. Z Trendu sa k nám pridáva jeho bývalý šéfredaktor Branislav Benčat a kolegovia Tomáš Vašuta, Jozef Tvardzík a Jozef Andacký. Budujeme televízne štúdio pre tím z RTVS, prichádza Jozef Matej, Zuzana Kovačič Hanzelová, Katarína Kozinková a Peter Valovič.

Kovačič Hanzelová sa stáva výrazným hlasom nielen pre politické rozhovory, ale aj pre náročnejšie témy o rovnoprávnosti žien a menšín. Prichádza aj Juraj Fellegi, ktorý preberá od Jakuba Fila zodpovednosť za print. Jakub sa sústredí na spravodajstvo.

Z Denníka N sa stretávam s Matúšom Kostolným. Rozprávame sa o našich redakciách. Pýta sa ma, ako to zvládam. Je to náročné, hovorím. Nechceme nevraživosť medzi našimi redakciami. Chápeme, že naša zodpovednosť presahuje hranice našich médií. Stojíme spolu na námestiach a hovoríme o slobode tlače a mafiánskom štáte. Záleží mi na tom, aby som bola v súlade s tým, čo hovorím: vstup do denníka SME sa napokon obrátil proti Pente, lebo vznikli dve kritické médiá.

S Petrom Bárdym z Aktuality.sk vystupujeme na zahraničných konferenciách a hovoríme o spolupráci medzi redakciami. Z pozície viceprezidentky Medzinárodného tlačového inštitútu som často v kontakte s kolegami z Maďarska. Vidím, čo robí propagandistická mašinéria s krajinou, ktorá nemá dostatok silných kritických médií s dosahom aj mimo hlavného mesta.

Potom prehovorí Gorila. Počujeme ju a počujeme Jaroslava Haščáka. V tom čase už viem, že Alexej Fulmek sa snaží o odkúpenie podielu Penty, ale s mojimi kolegami nemôžem o tom hovoriť. A ani nepoznám žiadny spôsob, ako mu pomôcť v jeho snažení, iný, než ten, že naďalej vediem redakciu.

Bola to len otázka času, kým Robert Fico vytiahne Pentu proti SME. Najprv to robil sporadicky, neskôr pravidelne. „Bez dôkazov ma jeho šéfredaktorka (denníka SME) označila za ústrednú postavu slovenskej mafie,“ píše Fico na svojom blogu na SME a dodáva, že nie on, ale je to Penta, ktorá v podstate dáva novinárom denníka SME polovicu platu. V čase, keď už nie je premiérom, mi píše otvorený list, v ktorom tvrdí, že keby vykladal zákony ako "angažovaní prokurátori, pokojne by sa Vám dala našiť organizovaná alebo zločinecká skupina, pretože kryjete skupinu Penta, ktorá bola súčasťou najväčšej korupčnej kauzy v histórii Slovenska“.

Chceme si po parlamentných voľbách oddýchnuť. Posledné roky boli ako jedna dlhá, nikdy sa nekončiaca služba s kauzami a odhaleniami, ktoré rozkladali dôveru v inštitúcie. Zaútočí vírus covid-19 a my vieme, že si neoddýchneme.

Len bez Penty a bez Haščáka

NAKA zasahuje v Pente. Po Búrke a Očistci nie sme nijako šokovaní. Moji kolegovia sa vrhli do práce. A ja som rozmýšľala, čo poviem čitateľovi v stĺpčeku. Bude to dlhá služba. Dám do mikrovlnnej rúry pukance, ktoré sme dostali od fanúšika na americké voľby. Chvíľu váham, či si kolegovia nepomyslia, že oslavujem. Čo by sme mali oslavovať? Že máme minoritného akcionára, ktorý sedí vo väzbe? Upínala som sa na informáciu od Alexeja Fulmeka, že odkúpenie podielu Penty je na dobrej ceste. Pre redakciu neexistuje dlhodobo iná alternatíva, len tá bez Penty a Haščáka. A to aj napriek tomu, že sa nám do každodennej práce nemieša.

Redakcia je unavená a potrebuje mať svoj príbeh, ktorý sa nekončí nejakým „disclaimerom“ pod článkom, v ktorom priznávame konflikt záujmov. Aj ja potrebujem iný príbeh. Moji najbližší spolupracovníci by túto vyše šesťročnú skúsenosť nemenili, ale neodvážim sa ich opýtať, či by do toho išli ešte raz. Som na mnohých hrdá. Niektoré svoje texty by som nikde inde nenapísala. Ale čaká nás ďalšie náročné obdobie. Vždy tu bude niekto, kto klame a myslí si, že volič nič nevie.

Potrebujeme sa dostať ešte bližšie k čitateľovi, potrebujeme nové projekty, potrebujeme naďalej písať silné príbehy, byť hlasom, vďaka ktorému ani ten váš nezanikne.