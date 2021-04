Výber šéfredaktorky: Kto pretláča záujmy Ruska v tomto regióne

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

22. apr 2021 o 22:47 Beata Balogová

Milé čitateľky, milí čitatelia,

keď som pracovala ako šéfredaktorka anglických novín The Slovak Spectator, stretla som na Slovensku mnohých diplomatov.

Niektorých sem poslali pred dôchodkom, aby si odkrútili svoje posledné diplomatické roky v malej krajine. Nebude z toho diplomatický škandál, ak si pomýlia Smer so Sme, nevedia správne vysloviť meno Fico a nikdy úplne nepochopia, prečo niektorí smútia za komunizmom.

Stretla som aj bystrých diplomatov, ktorí pochopili, že tu stále prebieha boj o charakter krajiny a že korupcia sa týka aj tých, čo si s nimi potriasajú rukami na oficiálnych stretnutiach.

A, samozrejme, potom tu vždy bola ruská ambasáda, ktorá formálne niečo zastupuje, ale záujmy Ruska v tomto regióne pretláčajú iní ľudia, na iných než diplomatických fórach a zjavne aj inými než diplomatickými nástrojmi.

Na prítomnosť ruských agentov vo Visegráde upriamila našu pozornosť správa, že s výbuchmi v muničnom sklade v Českej republike sú spojení agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU.

„Ruská vojenská rozviedka je čoraz dobrodružnejšia a agresívnejšia,“ hovorí Andrej Soldatov, ruský investigatívny novinár, s ktorým sa rozprávala kolegyňa Nina Sobotovičová o tom, prečo sa častejšie dozvedáme o útokoch a akciách ruskej rozviedky. Sú menej pozorní alebo je ťažšie také útoky ututlať, než bolo v minulosti?

Čítajte: Expert na tajné služby: Putin verí len agentom. Česko je pre nich špeciálne

Kauzu tajných operácií GRU a tému vakcínu Sputnik v médiách previazala najnepravdepodobnejšia figúrka: Andrej Danko, ktorý si chvíľu myslel, že má v rukách osud českého vakcinačného programu, keďže ho pozvali vyjednávať do Moskvy. V skutku mal len odviesť pozornosť, čo aj odviedol, lebo mnohí si mysleli, že českí susedia musia byť viac než zúfalí, keď siahajú po Dankovi.

Lenže kauza Sputnika sa nerozplynula ako Dankova ruská bublina. A čím viac sa k tomu vyjadruje Igor Matovič, ktorý zmluvu ani len nečítal, tým väčší chaos v tom máme.

Lenže časť národa si urobila zo Sputnika modlu a diskusia opúšťa doménu faktov a ako píše Michal Havran vo svojej autorskej strane, „magické myslenie dokázalo za niekoľko mesiacov vyprodukovať látku s celkom inými vlastnosťami, aké mala podľa ruských vedcov“.

Čítajte: Je čarovným prípravkom, nápojom večnej mladosti, vínom z grálu



Vyzerá to však tak, že vláda nevie čo s Ruskou vakcínou. Nechce ju vrátiť Rusom, ale zatiaľ ju nechce začať pichať vlastným občanom. Premiér Eduard Heger v rozhovore so SME obhajuje cestu Igora Matoviča do Budapešti a tvrdí, že mu to príde prirodzené, aby minister financií už „dorokoval celý príbeh Sputnika“. Môj kolega Michal Katuška sa pýta premiéra, či je zmluva o Sputniku pre Slovensko výhodná, keďže na rozdiel od Matoviča ju Heger čítal.

Čítajte: Heger: Zmluvu k Sputniku V by sme neplánovali zverejniť, ak by sa novinári nepýtali

Kolega Matúš Burčík sa venoval prípadu vyše dvadsať rokov nezvestného mafiána Maroša Deáka, ktorého pred časom uznali za mŕtveho. Je to príbeh, v ktorom nájdete stroskotanú plachetnicu v tichomorskom kráľovstve Tonga s 200 kilami kokaínu a drogového bossa z Afriky. Ako sa ocitol v tomto príbehu člen mafiánskej skupiny diničovcov? Kolega Burčík pripomína aj to, že Maroš Deák bol bratom známejšieho Romana Deáka, ktorý bol zároveň kamarátom súčasného predsedu parlamentu Borisa Kollára a v deväťdesiatych rokoch spolu aj podnikali.

Čítajte: Stratený mafián Maroš Deák pracoval pre drogového bosa z Afriky

Kolega Tomáš Vašuta z Indexu pridal ďalší exponát do obrazárne oligarchov. Pozrel sa na to, na čom a ako zbohatol Mário Hoffman a ako sa mu nakoniec rozpadlo impérium. Keď v roku 2008 Hoffmann spomínal na svoje začiatky, skloňoval šťastie: „Obchodného ducha asi mám. Ale určite som bol aj v správnom čase na správnom mieste. V správnej chvíli som sa rozhodol podnikať na vlastnú päsť a mal som aj kus šťastia.“

Podľa Vašutu sa možno na to svoje šťastie prílišne spoliehal a v istom momente stratil pud sebazáchovy. Odpoveď na to, ako Hoffman, ktorý v deväťdesiatych rokoch stál na rovnakej čiare s Pentou a J&T, vypadol z ligy žralokov, nájdete v článku Indexu.

Čítajte: Zo žraloka len malá rybka. Impérium Mária Hoffmanna sa rozpadlo

Minulý týždeň vás zaujal aj príbeh hokejistu Juraja Valacha, ktorý dokázal spojiť starostlivosť o dieťa s postihnutím so športom. Hovorí, že hrá hokej, aby dokázal svojim deťom zabezpečiť pohodlný život.

Čítajte: Slobodný otec má syna s postihnutím: Rátam s tým, že sa oňho budem starať do smrti

Ďakujem pekne, že sme vás mohli ďalší týždeň sprevádzať. Ďakujem za všetky vaše gratulácie k odchodu Penty z vydavateľstva Petit Press. Vaša podpora ma úprimne potešila. Tejto téme sa budem venovať v špeciálnom newsletteri.

Buďte zdraví a, prosím, ostaňte opatrní aj napriek uvoľneniam.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

