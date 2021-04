Pre novinárov je najdôležitejšia nezávislosť. To nie je fráza

Som rád, že náš nový minoritný akcionár, ktorý nahradil Pentu, je práve MDIF.

24. apr 2021 o 18:26 Alexej Fulmek

Predstavte si, že od vás odídu ľudia, ktorých máte radi a sú vám blízki. Odchádzajú, lebo do vášho života prichádza niekto, koho nevedia zniesť. Nikoho ste k sebe nevolali, ale on napriek tomu bez opýtania prišiel. Sú situácie, keď sa aj priatelia musia rozísť, napriek tomu, že si v mnohom rozumejú a bolí to. To sa stalo v roku 2014.

Penta vstúpila do nášho vydavateľstva za dramatických okolností, keď kúpila akcie od nemeckého vydavateľstva Rheinisch-Bergische. Výsledkom tohto kroku bol odchod takmer päťdesiatich redaktorov z denníka SME. Pripomeniem vetu z môjho stĺpčeka v deň, keď odchádzali: Je to predčasný krok. Usiloval som sa všetkým vysvetliť, že jedného dňa Penta z vydavateľstva odíde. Žiaľ, nevedel som to garantovať, a tak vznikol Denník N, čo je pre mediálny trh dobre, lebo sa vytvorilo množstvo nových pracovných príležitostí a v rámci redakcie SME mohli vyrásť noví autori.

Za 28 rokov sme mali vo vydavateľstve viacero menších akcionárov. Nie vždy príjemných. No vždy sa nám po čase podarilo upraviť akcionársku štruktúru, a to sa nám podarilo aj teraz, po vyše roku náročných rokovaní s Pentou. Vždy som otvorene hovoril, že veľké finančné skupiny nie sú ideálnym vlastníkom médií, pretože majú množstvo podnikateľkách aktivít, ktoré môžu cielene alebo necielene ovplyvňovať texty redaktorov.

Som rád, že náš nový minoritný akcionár, ktorý nahradil Pentu, je práve MDIF. Už v 90. rokoch vydavateľstvu pomohol prekonať náročné obdobie za vlády Vladimíra Mečiara pôžičkou, za ktorú vybudovalo vydavateľstvo svoje prvé tlačiarne. Pre novinárov je najdôležitejšia nezávislosť. To nie je fráza, ale fakt a hlavným cieľom MDIF bola vždy obrana nezávislosti a slobody nezávislých médií. Majoritným akcionárom stále ostáva Prvá slovenská investičná spoločnosť (PSIS), ktorá sprevádza vydavateľstvo od úplného začiatku v roku 1993.

Robert Fico na tlačovej konferencii v reakcii na odchod Penty zo SME sploštil náš emotívny príbeh a postavil svoju prezentáciu na klamstve, že majiteľom denníka SME je George Soros. Pokojne by som sa k nemu priznal, keby bol naozaj majiteľom denníka SME. Operáciu odkúpenia akcií od Penty odfinancovala holandská enita vlastnená MDIF spolu s belgickými, americkými a francúzskymi nadáciami a významným belgickým vydavateľským domom Mediahuis. Členom dozornej rady vydavateľstva sa stáva Jim Egan, dlhoročný šéf BBC Global. Ak toto znamená, že deväťdesiatročný George Soros ovláda denník SME, potom mozog Roberta Fica definitívne ovládol Ľuboš Blaha. Keby som mal voľbu, z týchto dvoch alternatív by som si vybral tú prvú.

Fico musí byť v zlej situácii, keď si neuvedomuje, že svojimi tlačovkami, škodí potenciálnym investorom, ktorí prinášajú na Slovensko investície, a teda prácu. Napriek tomu nám neznemožnil poslať do sveta dobrú správu, že disclaimer: Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiadny vplyv na redakčný obsah, definitívne zmizne z našich novín.