Nerušte, tu sme pri Sorosovi (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Z humoristickej sekcie

Chystalo sa otváranie reštaurácií a fitnescentier a poslankyňa Tabak napísala, že tak dlho klopala, až otvorili. A poslanec Pročko investigoval a zistil, že kvety na ŠÚKL boli organizované, lebo ich priviezli jedným autom. A veľa kvetov dostal aj minister Matovič, ale to už organizované nebolo. A poslanec Gyimesi povedal, že Igor Matovič je vizionár.

Miroslav Kollár odišiel do Spolu, aj keď Igor Matovič predtým povedal, že odchádza, aby odišiel do Progresívneho Slovenska.

Objavil sa aj mladý Slota, ktorý má stranu Domov, no a ten zas tvrdil, že cez Slovensko sa presúvajú tanky na Ukrajinu a to bolo klamstvo, ale tak zase, bol to Slota.

A Oliver Andrásy povedal, že ľudstvo degeneruje, lebo prežívajú aj deti, ktoré by pred sto rokmi neprežili a potom ešte majú ďalšie deti a kazia mu to. A Boris Filan zase povedal, že Havel a zbrojovky. A rozpadol sa Desmod.

No a hľadali aj nového šéfa SIS a potom povedali, že ho aj našli, ale Pročko to nebol. Škoda, veď pekne investigoval. Tak úprimne.

Všetky skutočné pravdy o Česku

Šírili sa správy o tom, čo sa stalo v Česku.

Ruskí odborníci napríklad prišli s tým, že cieľom je prekryť atentát na Lukašenka (o ktorom ste naozaj nepočuli!) a vôbec – Američania. A bolo to ako vždy: výbuch sa buď nestal, alebo sa stal, ale inak. Alebo sa stal a Česi si za to môžu sami. Alebo si ho aspoň zaslúžili.