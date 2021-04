Matovičova téza, že on je ten, čo pozatváral zlosynov, sa mu môže vypomstiť.

25. apr 2021 o 13:50 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Politické garnitúry sa navzájom posielajú do basy odjakživa, a to nielen verbálne. Keby sme si mysleli, že dnes sa už na túto tému vážia slová, prípadne aj princípy právneho štátu, tak si to nemyslime. Na starej dobrej krvilačnosti sa nezmenilo nič.

„Pôjdeš do basy, ty hajzel,“ oznámil vtedajšiemu poslancovi Lipšicovi ešte v predslabikovacej ére vtedajší minister spravodlivosti Harabin. Keby len minister, priam symbol slovenskej spravodlivosti a kedysi jej majiteľ.

„Fico do basy!“ skandoval dav na protestoch Za slušné Slovensko. Dav tým chcel, prirodzene, povedať, že vidí Fica ako zodpovedného za vraždu novinára a jeho snúbenice, nie že sa bráni spravodlivému súdu.

Lipšic aj Grendel dobre vedia, ako to vyzerá, keď sa zneužíva justícia proti opozícii a keď má Kočner svojich ľudí, kde treba. Užili si v dôsledku toho trestné stíhanie a Grendel aj obžalobu. S Lipšicom sa snažili zametať aj vstupovaním do procesu jeho dohody o vine a treste po nehode, keď zabil chodca.

A potom sme sa ocitli v ružovej budúcnosti a (vice)premiér zbiera body na tom, že poslal desiatky ľudí do basy. Tieto tvrdenia majú pár slabín.