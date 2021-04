Keď ostanete sedkať, isto sa nepomýlite

Miloš Zeman predviedol teóriu strategického nenáhlenia sa.

25. apr 2021 o 15:22 Zuzana Kepplová

Keby Slovensko reagovalo na Vrbětice v kytici iných krajín, protiargument by bol, že zase nemáme vlastnú hlavu. Vlastnou hlavou sa dôvodilo v prípade našej minimalistickej reakcie na Škripaľa. Že nech ostatní vyhosťujú, my si dáme pozor a nebudeme unáhlene konať, lebo tak robia aj iní.

Národniar Paška vtedy chodil do relácií rozmýšľať, či môžeme veriť britským tajným službám a či to celé nebolo inak (lebo on si na internete prečítal inú verziu). A hlavne, chcel počkať.

Teraz sa do podobnej polohy uložil český prezident Zeman: samozrejme, konajme s ohľadom na Vrbětice rázne, ale až keď budeme vedieť viac. A následne vrátil na stôl pôvodnú vyšetrovaciu verziu.