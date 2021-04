Čaputová niekoho nahnevá

Ústavný súd si platíme práve pre takéto prípady.

25. apr 2021 o 15:22 Peter Tkačenko

Niektorých zelenších politikov to prekvapí, ale v politike aj inde je pomerne bežné, že nech urobíte čokoľvek, zožnete za to kritiku. Je to dané zaujímavým fenoménom, že rôzni ľudia si myslia rôzne veci. Navyše, aj tí istí ľudia môžu mať za rôznych okolností rôzny názor.

Nie je preto šokujúce, že vláda čelí kritike pri uvoľňovaní aj sprísňovaní opatrení, pri zvyšovaní aj znižovaní daní, pri schvaľovaní aj rušení „sociálnych istôt“. Nie je to sprisahanie, čelí tomu každý politik a najbližšie sa o tom presvedčí prezidentka Zuzana Čaputová pri vyhlasovaní referenda o predčasných voľbách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa obráti na Ústavný súd, nenahnevá len Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ale aj vyše pol milióna ľudí, ktorí napriek pandémii bezprecedentným tempom podpisovali petíciu. Nehovoriac o tom, keby súd referendum zastavil.

Ak referendum rovno vyhlási, koalícia uvidí jasný dôkaz o sprisahaní Smeru, Hlasu, SNS a progresívcov. Mrzuté.