Dorastie Pellegrini na štátnika?

Autor je bývalý poslanec NR SR, expredseda strany Spolu-OD

Každý prieskum verejnej mienky pripomína, že súčasná vládna koalícia za rok prešustrovala svoj volebný mandát a namiesto ústavnej väčšiny by dnes získala krutú prehru.

Za normálnych okolností by to 33 mesiacov pred očakávaným koncom funkčného obdobia nikoho nemuselo zaujímať. Kombinácia pandémie a Igora Matoviča však priniesla permanentnú vládnu krízu a pol milióna podpisov do referenda o predčasných voľbách.

Po skúsenostiach ostatných mesiacov ťažko vylúčiť, že o rok či o dva sa slovenským premiérom stane opäť Peter Pellegrini.

Aký by bol “nový” Pelle? Podľa jeho slov by sme mali očakávať slovenskú verziu Aleksandra Kwasniewského.

Návrat zo smetiska dejín

V roku 1989 padol v Poľsku komunistický režim. Jeho predstavitelia boli natoľko nepopulárni, že opozícia získala všetky parlamentné kreslá, ktoré sa rozdeľovali na základe slobodného hlasovania občanov.

No už v roku 1993 vyhrala parlamentné voľby nová, na troskách komunistov založená “sociálna demokracia”. Netrvalo dlho a jej líder Aleksander Kwasniewski získal najvyšší a najmocnejší úrad v Poľsku, keď porazil legendu a úradujúceho prezidenta Lecha Walesu.

Dnes už si málokto pamätá, aký to bol šok. Postkomunisti s koaličnými partnermi ovládli všetky najvyššie posty v štáte a mali ústavnú väčšinu. Kwasniewski, ktorý bol ministrom komunistických vlád, sa dostal k moci len pár rokov po tom, čo jeho partaj národ poslal na smetisko dejín.