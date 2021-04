Môžeš vyjsť, ale musíš dávať pozor

Koniec pandémie predbehne pandemický zákon.

27. apr 2021 o 14:56 Zuzana Kepplová

Dianie okolo predĺženia núdze autorke pripomenulo jeden dopravný vtip.

Otec v ňom vysvetľuje dieťaťu zásady semafora. Červená znamená, hovorí, že máš stáť. Ale nutne nemusíš, môžeš prejsť, no musíš dávať pozor.

A zelená? Pýta sa nedočkavý poslucháč. Na zelenú môžeš prejsť, ale radšej stoj, lebo vtedy idú všetci tí na červenú.

Takto nejako minister Budaj vysvetľoval nespokojnému spoludiskutérovi problém so zákazom vychádzania. Nešťastník sa ponosoval, prečo by si nemohol po ôsmej večer vyjsť na prechádzku a prípadne aj pridať do poklusu. Budaj mávol rukou, že zákaz je tu proti žúrom a diskotékam, nie proti osamelým bežcom.

A preto, ľudia vlastne vychádzať môžu, ale musia dávať pozor, aby ich neklofol nejaký horlivý príslušník, ktorý bude tvrdiť, že zákon platí pre každého rovnako.