Výber šéfredaktorky: Najaktívnejší agent Sputnika narazil

Beata Balogová vyberá top články.

29. apr 2021 o 20:32 Beata Balogová

Milé čitateľky, milí čitatelia,

ruský výrobca vakcín Sputnik mal zlý týždeň. Brazílski kontrolóri liekov, ktorí zjavne nepatria k tým najvyberavejším na svete, odmietli povoliť Sputnik s argumentom, že nedovolia, „aby boli milióny Brazílčanov vystavených výrobkom bez jasného dôkazu o ich kvalite, bezpečnosti a účinnosti“.

Samozrejme, že väčšina z nás si okamžite spomenula na kritické stanovisko slovenskej liekovej agentúry, za ktoré si jej šéfka vyslúžila od najaktívnejšieho agenta Sputnika, bývalého premiéra Igora Matoviča hodinový útok na tlačovej konferencii.

Matovič sa navyše dohodol s Viktorom Orbánom, že vakcínu pre Slovensko overia maďarskí kontrolóri. Výsledok vieme odhadnúť pomerne presne, keďže Orbán už v minulosti prikázal odborníkom schváliť vakcínu.

Aj keď minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že brazílsky postoj nezohľadní a počká si na výsledok od Orbánovych bádateľov, očkovanie so Sputnikom sa na Slovensku opäť odkladá.

Kolega Michal Katuška pre vás zhrnul, čo rozhodnutie brazílskych kontrolórov znamená a ako dlho si priaznivci Sputnika počkajú na svoju vakcínu.

Čítajte: V Sputniku sú bunky, ktoré tam nemajú čo hľadať

Peter Schutz sa zároveň zamyslel nad tým, ako je možné, že pri hviezdnej 37-percentnej zaočkovanosti Maďarsko stále vedie v štatistikách smrtnosti covidu.

Na maďarskú štatistiku sa pozerá skepticky. Tvrdí, že „podobne ako inštitúciu, ktorá práve skúma šaržu zo Slovenska, znásilnil Orbán aj štatistický úrad, takže číslam z Maďarska sa nedá dôverovať“.

Čítajte: Orbán a Achillova päta

Samozrejme, Orbán by okamžite povedal, že na spochybňovaní pracuje George Soros a ním platené inštitúcie. Na Slovensku sa Sorosa, samozrejme, chytá Robert Fico, lebo nemá iné argumenty a s jeho bagážou z minulosti akákoľvek kritika vlády znie prinajmenšom nedôveryhodne a pokrytecky.

Kolega Roman Cuprík opäť položil Ficovi a jeho kolegom zo Smeru otázky o luxusnom byte, v ktorom si našiel predseda Smeru nový domov po tom, ako sa odsťahoval od daňového podvodníka. Zavádzali, neodpovedali a smiali sa nad celou kauzou.

Čítajte: V Smere o Ficovom byte nehovorili pravdu a smejú sa na tom

Nič však neilustruje úpadok Fica lepšie než video z archívu RTVS, ktoré si vypýtal kolega Matúš Burčík a napísal o tom: „Za pár minút v živom vysielaní stihol dať Fico tri silné prísľuby, ktoré potom nedodržal. Nevstúpim do koalície s Mečiarom, prijmem účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku a Mečiarova Elektra prepadne v prospech štátu, hovoril.“

„By som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v štátnej službe zarobil toľko peňazí,“ hovoril tiež Mečiarovi v roku 2002 Fico. Nech sa páči, ak by ste si chceli pozrieť k tomu video:

Pozrieť na YouTube: Fico Mečiara karhal, sám o bývaní hovoriť nechce

Príbeh, ktorý kedysi prinášal nádej celému regiónu, sa skončil s trpkým vyhlásením investora, že na Slovensko by už neprišiel. Prečo si nemecký investor Bodet & Horst vybral textilné mestečko a závod Trikota na to, aby v ňom vytvoril svoju novú pobočku? Ako to dopadlo po tom, ako sľuboval stovky pracovných miest a dlhoročnú perspektívu? Tomáš Vašuta, kolega z Indexu, pre vás prináša odpovede.

Čítajte: Ľutoval, že prišiel na Slovensko. Jeho podnik teraz rozpredávajú

Vyše jedenásťtisíc rodín prišlo počas pandémie o blízkeho človeka. To sú tie náročné témy, o ktorých sa stále učíme písať a rozprávať. V čase covidu boli odchody o to náročnejšie, že blízki nemali možnosť rozlúčiť sa.

Aké je trúchlenie v čase pandémie, keď sme sužovaní strachom o vlastné zdravie a bolesť sa zdá nekonečná. Kolegyňa Ela Rybárová pozbierala príbehy rodín, ktoré prišli o blízkeho, a rozprávala sa s psychológom o tom, že strata počas covidu je ešte väčšou traumou.

Čítajte: Nedopusťme viac ich osamelú smrť, žiadajú pozostalí obetí covidu



Mnohých vás zaujal článok kolegyne Moniky Moravčíkovej o zdravotných benefitoch bicyklovania. Privolala si na pomoc športového lekára Pavla Maloviča, a tak text ide ďaleko za všeobecné konštatácie, že bicyklovanie je priateľské k životnému prostrediu a je to šport, na ktorý sa nezabúda.

Vedeli ste napríklad, že bicyklovanie je vhodné aj pre tých, ktorí nikdy pred tým nešportovali, a že predlžuje život?

Čítajte: Kto bicykluje, žije dlhšie. Desať dôvodov, prečo začať s bicyklovaním

Málokto to vie robiť tak dobre ako moja kolegyňa Kristína Kúdelová. Umne sprevádza čitateľa svetom amerických Oscarov a dokáže zaujať aj tých, ktorí ocenené filmy nevideli.

Tento rok sa sústredila na Antonyho Hopkinsa. „To, čo predviedol vo filme Otec, je plnohodnotný výkon. Bola v ňom maximálna istota, kontrola všetkých svalov a emócií, schopnosť prekvapovať. Hrať bez stopy únavy,“ píše Kristína.

Čítajte: Kašli na to, poradil mu kňaz. Bývalý alkoholik Hopkins je najstarší víťaz Oscara

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nám gratulovali k odchodu Penty z vydavateľstva. Pýtate sa, ako ďalej a či sa niečo pre nás mení. Verím, že odpovede nájdete na našom webe, v našich článkoch a príbehoch.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

