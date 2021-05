Čím viac vieme, tým je to horšie (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Myšlienka týždňa

Robert Fico natočil video o tom, že na jeho „balkóniku“ s rozmermi deväťkrát jedenásť metrov určite nemôže pristáť helikoptéra, a to je zhruba rovnako hodnotná informácia, ako že Machala, čo je Machalov syn, vstúpil do hnutia Republika. A to sú zase fašisti, ktorí sa tvária, že fašisti nie sú a ani nikdy neboli.

Trochu sa diskutovalo o tom, či predĺžiť núdzový stav, a potom sa núdzový stav predĺžil, hoci hlavne preto, že ak by ho nepredĺžili, tak vyčerpaný zdravotnícky personál by mohol tresnúť dvermi a odísť. Takto síce odísť a tresnúť dvermi nemôže a musí robiť, ale zase keď konečne bude môcť tresnúť dvermi a odísť, tak to urobí už celkom určite.

No lenže potom sa ozval Boris Kollár, ktorý s citom pre načasovanie zase vytiahol milióny migrantov, a zvyšok už poznáte, prídu migranti a zjedia nám deti a znásilnia ženy. Už je to aj nuda, takže už aj Sulík mu povedal, že to doplietol.

Víťazom nevyhlásenej rubriky o výrok týždňa sa však aj tak stáva mladý Kaliňák, čo je synovec starého Kaliňáka.

Ten povedal, že marihuanu síce fajčil, ale nevdychoval do pľúc, a autor tohto článku si myslí, že v mladosti je rozhodne lepšie vdychovať marihuanu hoci aj do pľúc ako byť členom Smeru.

Igor má mačku

Minister zdravotníctva povedal, že rozhodne o Sputniku a nerozhodol, a povedal, že sa očkovanie neotvorí pre všetkých a potom sa otvorilo (a potom zase zatvorilo, aj keď nie celkom).

Vo veci Sputnika sa tak celkovo stalo to, že v Brazílii povedali, že je to zlé, na čo Rusi povedali, že tých Brazílčanov zažalujú, na čo si od nás zobrali 600 kusov vakcín, aby ich pretestovali, no a potom už nikto nevedel, čo to celé znamená.

Zato sa však rozbehli hagiografi Igora Matoviča. Napríklad Šipoš, čo je poslanec, povedal, že Igor nie je prilepený ku stoličke a bolo mu ublížené, a Pleštinská zase, že Igor je vizionár a vie, čo sa udeje. A tak celkovo mu ďakovali a hovorili amen, viete, ako sa hovorí v sekte. A Igor mal novú mačku.

Igor mal novú mačku a ľudia sa rozbehli očkovať do Revúcej a do Lučenca a Krajčí, čo bol zhodou okolností chvíľu minister, utekal pred otázkami. A zmluva stále nikde, a to bolo asi aj dobre, lebo potom bola, no a to bolo horšie.

Hlavne hovoriť pravdu

Igor potom trochu skritizoval prezidentku, že sa málo prihovárala národu, a skritizoval aj tých, ktorí nechceli záchranu životov – pravdepodobne vtedy, keď aj on sám a jeho ministri hlasovali proti lockdownu. Tiež skonštatoval, že ľúbivé populistické kecy sú in a nemyslel tým seba.